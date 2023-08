Selic a 13,25% ao ano: quanto rendem R$ 5 mil, R$ 10 mil e R$ 15 mil

O Comitê de Política Monetária do Banco Central (Copom) decidiu, nesta quarta-feira, 2, reduzir a taxa básica de juro da economia, a Selic, em 13,25% ao ano. É o primeiro corte desde agosto de 2020.

No comunicado divulgado, os membros do Copom sinalizaram a tendência de novo corte.

A seguir, veja simulações de quanto rendem R$ 5.000, R$ 10.000 e R$ 15.000 na poupança, em um CDB, em um fundo DI e em um título do Tesouro Selic com a taxa, em diferentes prazos, considerando que o investidor resgate o valor após o período estipulado. Na simulação, que tem objetivo meramente ilustrativo, foi considerada a taxa da curva de juros vigente no dia da publicação desta matéria (a curva de juros muda diariamente).

Os valores da simulação já descontam o Imposto de Renda, cobrado em todas as aplicações, exceto na poupança, que é isenta. Vale dizer que a taxa Selic serve de referência para a definição do CDI e que ambos operam com taxas diárias que variam.

Investimento de R$ 5 mil

Poupança CDB 90% do CDI (bancos grandes) (em R$) CDB 110% do CDI (bancos médios) (em R$) Fundo de DI com taxa de 1% ao ano (em R$) Tesouro Selic R$ 5.212,85 R$ 5.210,26 R$ 5.255,85 R$ 5.214,56 R$ 5.224,03 R$ 5.394,62 R$ 5.401,94 R$ 5.491,26 R$ 5.406,60 R$ 5.427,00 R$ 5.566,52 R$ 5.595,21 R$ 5.730,48 R$ 5.598,34 R$ 5.631,14 R$ 5.746,71 R$ 5.809,61 R$ 5.997,77 R$ 5.811,32 R$ 5.858,15 R$ 5.746,71 R$ 5.809,61 R$ 5.997,77 R$ 5.811,32 R$ 5.858,15 R$ 5.941,98 R$ 6.022,67 R$ 6.265,56 R$ 6.023,87 R$ 6.084,65

Investimento de R$ 10 mil

Poupança CDB 90% do CDI (bancos grandes) CDB 110% do CDI (bancos médios) Fundo de DI com taxa de 1% ao ano Tesouro Selic R$ 10.425,70 R$ 10.420,53 R$ 10.511,69 R$10.429,12 R$ 10.448,05 R$ 10.789,24 R$ 10.803,87 R$ 10.982,51 R$ 10.813,19 R$ 10.853,99 R$ 11.133,05 R$ 11.190,42 R$ 11.460,96 R$ 11.196,67 R$ 11.262,27 R$ 11.493,43 R$ 11.619,23 R$ 11.995,55 R$ 11.622,64 R$ 11.716,30 R$ 11.883,97 R$ 12.045,33 R$ 12.531,12 R$ 12.047,74 R$ 12.169,30

Investimento de R$ 15 mil

Poupança CDB 90% do CDI (bancos grandes) CDB 110% do CDI (bancos médios) Fundos DI Tesouro Selic R$ 15.638,55 R$ 15.630,79 R$ 15.767,54 R$ 15.643,68 R$ 15.672,08 R$ 16.183,86 R$ 16.205,81 R$ 16.473,77 R$ 16.219,79 R$ 16.280,99 R$ 16.699,57 R$ 16.785,62 R$ 17.191,44 R$ 16.795,01 R$ 16.893,41 R$ 17.240,14 R$ 17.428,84 R$ 17.993,32 R$ 17.433,96 R$ 17.574,45 R$ 17.825,95 R$ 18.068,00 R$ 18.796,68 R$ 18.071,62 R$ 18.253,95

Como fica a poupança com a nova taxa Selic?

Atualmente, o rendimento da caderneta é de 0,5% mais a taxa referencial. Mesmo isenta de Imposto de Renda, a poupança perde para todas as outras aplicações de renda fixa. A exceção são CDBs que rendem 90% do CDI em prazos de 6 meses.

Onde investir para a reserva de emergência?

O Tesouro Selic pode ser uma boa opção para quem está montando a reserva de emergência, já que o título é líquido e mantém o poder de compra do investidor ao longo do tempo.

Outra possibilidade é investir em um fundo DI simples (que aplica toda a carteira no Tesouro Selic) com taxa zero de administração.

