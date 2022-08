Selic a 13,75% ao ano: quanto rendem R$ 5 mil, R$ 10 mil e R$ 15 mil

O Comitê de Política Monetária do Banco Central (Copom) decidiu, nesta quarta-feira, 3, aumentar a taxa básica de juro da economia, a Selic, de 13,25% para 13,75% ao ano. Trata-se da 12ª alta consecutiva da taxa.

A decisão já era esperada pelo mercado diante do cenário inflacionário persistente, mas a perspectiva é que o ciclo de alta se encerrasse hoje e a Selic terminasse 2022 neste patamar, de acordo com o Boletim Focus. Mas, em comunicado, o Copom aponta que avaliará a necessidade de um ajuste residual, de menor magnitude, em sua próxima reunião.

A seguir, veja simulações de quanto rendem R$ 5.000, R$ 10.000 e R$ 15.000 na poupança, em um CDB, em um fundo DI e em um título do Tesouro Selic com a nova taxa, em diferentes prazos, considerando que o investidor resgate o valor após o período estipulado.

Investimento de R$ 5 mil

Meses Poupança (em R$) CDB 90% do CDI (bancos grandes) (em R$) CDB 110% do CDI (bancos médios) (em R$) Fundo de DI com taxa de 1% ao ano (em R$) Tesouro Selic (em R$) 6 R$ 5.237,60 R$ 5.234,94 R$ 5.285,73 R$ 5.241,95 R$ 5.251,37 12 R$ 5.478,10 R$ 5.487,80 R$ 5.596,20 R$ 5.502,00 R$ 5.522,40 18 R$ 5.712,06 R$ 5.749,88 R$ 5.921,22 R$ 5.770,32 R$ 5.803,45 24 R$ 5.949,11 R$ 6.032,18 R$ 6.274,70 R$ 6.058,91 R$ 6.106,73 30 R$ 6.196,38 R$ 6.303,25 R$ 6.617,70 R$ 6.336,14 R$ 6.398,79

Investimento de R$ 10 mil

Meses Poupança (em R$) CDB 90% do CDI (bancos grandes) (em R$) CDB 110% do CDI (bancos médios) (em R$) Fundo de DI com taxa de 1% ao ano (em R$) Tesouro Selic (em R$) 6 R$ 10.475,21 R$ 10.469,89 R$ 10.571,47 R$ 10.483,90 R$ 10.502,74 12 R$ 10.956,20 R$ 10.975,60 R$ 11.192,40 R$ 11.004,00 R$ 11.044,80 18 R$ 11.424,13 R$ 11.499,77 R$ 11.842,43 R$ 11.540,63 R$ 11.606,90 24 R$ 11.898,23 R$ 12.064,36 R$ 12.549,40 R$ 12.117,83 R$ 12.213,45 30 R$ 12.392,75 R$ 12.606,49 R$ 13.235,40 R$ 12.672,28 R$ 12.797,57

Investimento de R$ 15 mil

Meses Poupança (em R$) CDB 90% do CDI (bancos grandes) (em R$) CDB 110% do CDI (bancos médios) (em R$) Fundo de DI com taxa de 1% ao ano (em R$) Tesouro Selic (em R$) 6 R$ 15.712,81 R$ 15.704,83 R$ 15.857,20 R$ 15.725,86 R$ 15.754,11 12 R$ 16.434,30 R$ 16.463,40 R$ 16.788,60 R$ 16.506,00 R$ 16,567,20 18 R$ 17,136,19 R$ 17.249,65 R$ 17.763,65 R$ 17,310,95 R$ 17,410,35 24 R$ 17.847,34 R$ 18.096,55 R$ 18.824,10 R$ 18.176,74 R$ 18.320,18 30 R$ 18.589,13 R$ 18.909,74 R$ 19.853,10 R$ 19.008,42 R$ 19.196,36

Na simulação, que tem objetivo meramente ilustrativo, foi considerada a taxa da curva de juros vigente no dia da publicação desta matéria (a curva de juros muda diariamente).

Os valores da simulação já descontam o Imposto de Renda, cobrado em todas as aplicações, exceto na poupança, que é isenta. Vale dizer que a taxa Selic serve de referência para a definição do CDI e que ambos operam com taxas diárias que variam.

Como fica a poupança com a nova taxa Selic?

Atualmente, o rendimento da caderneta é de 0,5% mais a taxa referencial. Mesmo isenta de Imposto de Renda, a poupança perde para todas as outras aplicações de renda fixa. A exceção são CDBs que rendem 90% do CDI em prazos de 6 meses.

Onde investir para a reserva de emergência?



O Tesouro Selic pode ser uma boa opção para quem está montando a reserva de emergência, já que o título é líquido e mantém o poder de compra do investidor ao longo do tempo.

Outra possibilidade é investir em um fundo DI simples (que aplica toda a carteira no Tesouro Selic) com taxa zero de administração.