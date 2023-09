Segundo analista, este FII está barato, pode gerar bons dividendos e é ‘imune’ a calotes

“Um fundo imobiliário impossível de ignorar no momento.” Foi assim que o analista Caio Araujo, especialista no setor imobiliário, descreveu recentemente um FII que está chamando a atenção de todo o mercado. E, quando alguém que entende do assunto fala dessa forma sobre um ativo, é porque é hora do investidor ficar de olho no potencial dele.

Trata-se de um FII de papel, ou seja, que investe em títulos de crédito imobiliário (CRIs) de maneira bastante diversificada. São mais de 70 papéis, todos eles com perfil de baixo a médio risco para os investidores.

Esse fundo imobiliário é tocado por uma empresa bastante tradicional nesse ramo de investimentos. “Vale destacar a experiência da casa no processo de originação e estruturação de operações, sendo referência no crédito, o que favorece o monitoramento do portfólio pela equipe do FII”, explica o analista.

Mas, além de toda a qualidade existente na administração desse fundo, o analista também identificou um grande potencial de lucros, tanto por meio da valorização das cotas quanto, também, pelo pagamento recorrente de dividendos.

Por conta disso, esse ativo foi incluído pelo analista em uma lista com os 5 melhores fundos imobiliários para investir agora em setembro.

Na sequência, explico melhor por que vale a pena você “apostar” nesse fundo, na opinião de Caio, e mostro detalhes sobre os potenciais de lucro que ele representa ao investidor.

Destaque na gestão e composição da carteira

A carteira desse fundo imobiliário apresenta uma distribuição equilibrada e flexível entre os indexadores, com uma exposição majoritária de títulos ao IPCA (60,3%).

“É interessante pontuar que o fundo possui mandato flexível, o que possibilita alterar o percentual alocado entre os diferentes indexadores – o que é um diferencial importante para a dinâmica apresentada pelos indicadores do mercado de crédito nos últimos anos”, destaca Caio.

Além disso, o analista também destaca a boa gestão existente por trás desse FII. Para se ter uma ideia, em dois anos de atividade, o fundo não registrou nenhum caso de inadimplência. E, na visão de Caio, isso não deve acontecer tão cedo, tendo em vista a boa diligência na escolha dos devedores.

Lucro ‘duas vezes’?

É fato que quem acrescenta fundos imobiliários à carteira tem a chance de lucrar de duas formas distintas: com a valorização das cotas e também com o pagamento de dividendos, que costuma ser feito de forma recorrente. Essa é uma ótima característica para quem investe com foco em ter renda extra “pingando” na conta todos os meses.

E esse fundo imobiliário recomendado por Caio chamou a atenção por ter um grande potencial de gerar lucros não só em uma, mas nas duas frentes de ganhos.

Primeiro porque a cota desse FII está sendo negociada com desconto sobre o valor patrimonial (VP) – algo bem raro para esse tipo de fundo, que costuma ser negociado com ágio em relação ao VP.

Além disso, o fundo tem um dividend yield de 11,5% estimado para os próximos 12 meses, segundo o analista. Isso representa um potencial de geração de renda bem acima da média dos FIIs.

Conheça essa e mais 4 recomendações

O analista Caio Araujo não conseguiu “fechar os olhos” para o bom momento vivido por esse fundo imobiliário – e é por isso que ele foi adicionado à lista de 5 FIIs essenciais para ter na carteira em setembro.

Esse é um relatório que é atualizado mensalmente pelo analista, com o intuito de abarcar ativos que estejam adequados ao cenário macroeconômico e que, ao mesmo tempo, tenham o maior potencial de geração de lucros.

Vale ressaltar que, em agosto, essa carteira teve uma alta de 1,56% – 3x mais que o Ifix, índice de referência dos fundos imobiliários, que subiu 0,49% no mesmo período. Além disso, desde que foi criada, em março, a carteira já rendeu lucros na casa dos 20% a seus investidores, entre valorização das cotas e distribuição de dividendos.

Agora, mesmo que ganhos passados não garantam retornos futuros, você tem a chance de buscar lucros parecidos nos próximos meses investindo nos mesmos fundos imobiliários recomendados pelo analista.

Para isso, basta acessar o relatório sobre a carteira que foi disponibilizado gratuitamente por uma cortesia da Empiricus Investimentos, corretora que faz parte do mesmo grupo onde atua o analista. Aproveite:

