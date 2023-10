Santander (SANB11) vai pagar R$ 1,5 bilhão em dividendos e JCP; veja quem recebe

O conselho de administração do Santander (SANB11) aprovou na última terça-feira, 10, o pagamento de proventos aos seus acionistas no montante de aproximadamente R$ 1,5 bilhão. Em fato relevante, o banco informou que a distribuição será feita na forma de dividendos e de juros sobre capital próprio (JCP).

De acordo com o documento, os acionistas do Santander serão contemplados com dividendos intercalares no montante de R$ 380 mil, apurados no lucro do balancete de setembro. Os dividendos serão pagos por papel da seguinte forma:

por ação ordinária: R$ 0,04866003444;

por ação preferencial: R$ 0,05352603789;

por unit : R$ 0,10218607233.

Além dos dividendos, o Santander fará o pagamento de JCP com valor total de R$ 1,12 bilhão. O montante também é referente aos valores apurados no balancete findado no dia 30 de setembro. Os proventos serão pagos da seguinte forma:

por ação ordinária: R$ 0,14341904889;

por ação preferencial: R$ 0,15776095377;

por unit : R$ 0,30118000266.

Vale lembrar que, dos valores do JCP acima citados, haverá a dedução relativa ao Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), com exceção aos acionistas imunes ou isentos.

Quem tem direito aos dividendos e JCP do Santander?

De acordo com o fato relevante, terão direito aos proventos do Santander os acionistas inscritos na base na próxima quinta-feira, 19. A partir da próxima sexta, 20, as ações do banco serão negociadas “ex-dividendos e ex-juros sobre o capital próprio”.

Quando o Santander vai pagar os dividendos e JCP?

Os dividendos e JCP do Santander serão pagos a partir do dia 10 de novembro de 2023. “Sem nenhuma remuneração a título de atualização monetária”, finaliza o banco.