Renda fixa turbinada paga o dobro da poupança com garantia do FGC; veja

A renda fixa ficou mais atrativa no Brasil. Mas você já parou para pensar se está acessando as melhores oportunidades? Ou se está se contentando com o retorno pífio da poupança ou de algum CDB que paga somente 100% do CDI ou até menos?

Você já viu, por exemplo, uma oferta como essa: este CDB do banco Marisa com apenas três anos de prazo paga uma rentabilidade de 14,25% ao ano. E, para alguns investidores, o retorno pode ser maior. Explico:

É que a Vitreo ofereceu uma condição especial de cashback que pode turbinar seu rendimento. Trata-se de um bônus extra de 0,5% a cada R$ 10 mil investidos, para quem deseja buscar uma rentabilidade de 14,38% ao ano (confira abaixo).

A simulação acima mostra que quem investir R$ 10 mil neste CDB, pode resgatar R$ 14.156 líquido em três anos (sem contar o cashback, que é um mimo da corretora). No mesmo período, um investimento na poupança rende R$ 11.959 líquido (veja simulação abaixo).

Você percebe que o rendimento deste CDB foi de R$ 4.156 ante um ganho de R$ 1.956 da poupança? No exemplo acima, o investidor que tem R$ 10 mil para aplicar deixou de ganhar exatos R$ 2,2 mil.

O rendimento líquido desse CDB é de 12,33% ao ano, mais que o dobro da poupança, que hoje paga 6,17% ao ano, um retorno abaixo da inflação. Em três anos, o prazo da aplicação, a diferença de retorno é a seguinte:

CDB turbinado : rendimento líquido de 41,56% (pode ser mais com cashback)

: rendimento líquido de (pode ser mais com cashback) Poupança: rendimento líquido de 19,58%

Vale lembrar que o investimento em CDB é considerado seguro, pois mesmo no cenário mais pessimista possível, em que o banco quebre, o investidor tem garantia do FGC para investimentos de até R$ 250 mil. Nas poucas vezes em que um banco quebrou no Brasil, em 100% das ocasiões, o FGC honrou a dívida do banco quebrado e ressarciu os investidores.

Como você viu na simulação acima, a escolha do título de renda fixa faz uma baita diferença no seu bolso.

Como quase todos os papéis de renda fixa, esse título tem um limite de captação e muda sua taxa todos os dias. Se você quiser aproveitar a oferta nestas condições e ainda poder turbinar seu investimento com cashback, este é o caminho para investir na Vitreo.

Por que você não fica sabendo das ofertas de renda fixa turbinada?

Infelizmente, as melhores ofertas de renda fixa não chegam para todos os brasileiros. Os grandes bancos costumam avisar primeiro os clientes endinheirados das melhores ofertas disponíveis. As melhores opções esgotam rápido e o investidor comum nem fica sabendo delas.

Ou seja, os bons títulos de renda fixa estão “escondidos” nas prateleiras dos grandes bancos e corretoras.

Nos grandes bancos, o investidor pessoa física comum precisa se contentar com a “sobra”, que geralmente são títulos com taxas mais baixas.

Essa é a realidade de mercado que a Vitreo quer mudar. A corretora nasceu para trazer as melhores condições de investimento para o investidor pessoa física, independentemente do tamanho do seu bolso.

É por isso que a Vitreo está convidando os interessados em investir em renda fixa a se cadastrarem numa lista gratuita para receberem as ofertas assim que elas chegarem no mercado.

É importante você saber como funciona esse mercado. As taxas de juros mudam todos os dias e os títulos têm limite de captação. Então, os bons títulos esgotam rápido.

É por isso que os “bancões” avisam primeiro os clientes private, premium, etc. Na Vitreo, todos os interessados são avisados assim que o título chega na prateleira e o investimento ocorre por ordem de chegada.

Se você tem interesse em investir em títulos de renda fixa turbinados, sugiro que se cadastre de graça nesta lista para ser avisado das melhores ofertas por e-mail ou Whatsapp em primeira mão.

Com esta informação em mãos, você terá mais condições de escolher os melhores investimentos para a sua carteira.

Cashback será depositado em maio

Além desse título ter uma boa liquidez e contar com a garantia do FGC de até R$ 250.000 por CPF, você pode buscar rentabilidade no fim do investimento e também a partir da segunda semana de maio.

É nesse período que a Vitreo fará os pagamentos do Bônus Turbinado de 0,5% a cada R$10 mil investidos diretamente na sua conta.

Se investir R$ 10 mil, pode ganhar R$ 50,00.

Se investir R$ 20 mil, são R$ 100,00.

Se investir R$ 50 mil, vamos depositar R$ 250,00 na sua conta e assim por diante.

Se quiser aproveitar o cashback, é importante ser rápido. É um tempo muito curto que você vai levar, diante desse retorno oferecido.

