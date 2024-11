Renda fixa ou dividendos? Analista prefere ações mesmo com Selic a 11,25%

A última reunião do Copom deu mais um passo no aperto monetário. A taxa Selic foi elevada para 11,25% e, neste cenário, o mercado está de olho em retornos mais atrativos na renda fixa. No entanto, o analista Ruy Hungria, da Empiricus Research, defende que pode ser uma decisão errada diminuir a exposição a boas ações para “apostar” somente em ativos de menor risco.

É inegável a atratividade de ativos de renda fixa em meio às incertezas com a inflação e expectativas de que a taxa básica de juros possa alcançar 11,75% ao ano até dezembro.

Neste cenário, é possível encontrar títulos do Tesouro Direto – os mais seguros do mercado – com retornos de IPCA +6,99% e prefixados a mais de 13% ao ano, por exemplo.

Fonte: Tesouro Direto

No entanto, Ruy defende que abrir mão de boas ações em carteira para investir somente em renda fixa pode ser uma decisão equivocada, principalmente quando se trata de papéis bons pagadores de dividendos.

Isso porque, embora as taxas estejam atrativas, é um retorno já previamente contratado e sem muito espaço para lucros maiores, diferentemente dos ativos listados em bolsa:

“Quando vamos para o mundo das ações, você tem o potencial de dividendos, que é a renda que se assemelha à questão da renda fixa e, além disso, você tem a valorização da ação”, explicou.

Ou seja, na visão do analista, o destaque das ações em relação à renda fixa no cenário atual é a possibilidade de “lucro duplo”, tanto com a alta dos papéis – especialmente agora quando há ações extremamente baratas no mercado – quanto por meio do pinga-pinga de proventos.

Esta é a estratégia para buscar ganhos acima da renda fixa com dividendos

Ruy Hungria explica que o principal erro do mercado ao comparar dividendos e os retornos de renda fixa é ignorar uma parte significativa do potencial lucrativo do papel.

Por exemplo, em uma carteira de 5 melhores pagadoras de dividendos da bolsa, criada pelo analista, há a recomendação de uma ação que pode pagar renda extra de 3,9% em 2025.

Quando comparado com a perspectiva de 11,75% ao ano para a Selic até dezembro, o percentual pode parecer pequeno. Mas o “pulo do gato” é justamente o lucro duplo desse papel.

Se somado à possível valorização de 45% do papel, estimada pela Empiricus, o potencial de ganhos do investimento salta bem acima das expectativas para a renda fixa.

“Pensando no longo prazo, olhar esses dois tipos de retorno é o que realmente costuma trazer valor para a carteira do investidor. É isso o que faz o investimento em ações pagadoras de dividendos ser tão bom”, defende Ruy Hungria.

Além disso, o analista afirma que ações que pagam proventos costumam ter uma sensibilidade menor a períodos de juros altos. E, portanto, “não vê o cenário atual com grande preocupação para os dividendos, especialmente para as companhias que coloca na carteira”.

Esses motivos levam o analista a recomendar ações boas pagadoras de dividendos mesmo em um cenário de Selic alta.

Mas é claro que não basta investir em qualquer papel pagador de dividendos. É preciso selecionar ativos de alta qualidade e que tenham espaço para entregar retornos atrativos para o investidor daqui para frente.

Pensando em selecionar as ações mais promissoras no cenário atual, Ruy Hungria criou uma carteira que reúne os 5 melhores papeis para investir agora e buscar dividendos.

Neste portfólio, há o nome e a tese da ação que pode gerar lucros "gordos", além de papéis de diferentes setores, como elétrico, siderúrgico e de seguros

Carteira pode ser acessada por qualquer investidor

Para ajudar investidores interessados em buscar lucros com dividendos, o analista Ruy Hungria liberou essa carteira de proventos

A carteira é composta somente pelo "filé mignon" da renda extra. São empresas maduras, inseridas em grandes mercados, com sólidos balanços, modelos de negócio resilientes e altos níveis de liquidez.

O processo para acessar essa carteira capaz de entregar ganhos acima da renda fixa é muito simples. Basta clicar neste link ou no botão abaixo e seguir as instruções.

Lembre-se: é totalmente gratuito e pode te ajudar a “embolsar” bons ganhos recorrentes.

*Este conteúdo é apresentado por Empiricus.