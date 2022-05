Renda fixa "escondida" paga até 14,76% ou IPCA + 8,5% ao ano; entenda

Este conteúdo é patrocinado e apresentado por Vitreo.

A renda fixa voltou aos holofotes com a alta da Selic, a taxa básica de juro do Brasil. Tem muita gente que está achando bom ganhar perto de 12% ao ano, afinal, é um retorno de dois dígitos com baixíssimo risco. Mas o ponto é: existem opções de renda fixa muito melhores do que títulos públicos, que pagam mais que a Selic e têm retorno que pode ser o triplo da poupança.

Você já viu ofertas de renda fixa turbinada no seu banco ou você ainda está achando bom investir na poupança ou em algum CDB que paga somente 100% do CDI ou até menos?

Você investe em algum título de renda fixa com retorno superior a esses:

Um CRI do Beach Park que paga IPCA + 8,5% ao ano;

Esses são exemplos de títulos de renda fixa oferecidos nos últimos 15 dias pela corretora Vitreo. Infelizmente, o primeiro deles não está mais disponível.

No momento em que escrevo este texto, ainda dá para investir no CDB turbinado. Mas, antes de qualquer coisa, quero lhe explicar como funciona esse mercado.

As taxas de juro dos títulos de renda fixa mudam todos os dias e muitos deles têm limite de captação. Então, os bons títulos esgotam rapidamente nas prateleiras das corretoras. E a maioria das pessoas nem fica sabendo que poderia investir (cadastre-se aqui de graça para ser avisado das melhores oportunidades em renda fixa em primeira mão).

A verdade é que os melhores títulos de renda fixa são “ofertas-relâmpago”. E muitos bancos “escolhem” quais clientes vão receber essas ofertas.

Os grandes bancos costumam avisar primeiro os clientes endinheirados das melhores ofertas disponíveis. São os clientes private, premium, personnalité ou qualquer nomenclatura que contemple os mais ricos.

O investidor pessoa física, geralmente, fica com a sobra. São títulos piores, que rendem menos para o investidor. Se você é cliente de bancão, é só abrir o seu app e provavelmente vai encontrar alguma oferta de CDB que rende 100% do CDI ou menos.

É essa realidade que a Vitreo quer mudar no Brasil. Na Vitreo, os clientes são avisados ao mesmo tempo das melhores oportunidades na renda fixa assim que o título chega na prateleira e o investimento ocorre por ordem de chegada.

Isso significa que qualquer pessoa terá a chance de investir nas melhores oportunidades de renda fixa. Basta cadastrar seu e-mail ou whatsapp nesta lista gratuita.

A escolha da renda fixa faz diferença no seu bolso

Seja qual for a taxa Selic ou a inflação, a escolha do título de renda fixa faz uma baita diferença no seu bolso.

Título prefixado bem melhor que a poupança ou Selic

Quer um exemplo? Veja quanto rende este CDB prefixado com retorno de 14,54% ao ano (além do cashback).

Em dois anos, um investimento de R$ 10 mil neste CDB, renderia R$ 12.597,56 líquido de impostos (sem contar o cashback).

Na poupança, o mesmo valor renderia em dois anos. Ou seja, neste título, o rendimento é mais que o dobro da poupança.

Esse retorno é prefixado e com garantia do Fundo Garantidor de Créditos (FGC) para aportes de até R$ 250 mil por CPF. É o investimento ideal para quem busca um retorno maior, com baixo risco. Afinal, o pagamento na taxa contratada ocorre em qualquer cenário econômico:

É um investimento seguro, pois mesmo no cenário mais pessimista possível, em que o banco quebre, o investidor é ressarcido pelo FGC. Nas poucas vezes em que isso aconteceu no Brasil, em 100% das ocasiões, o FGC honrou a dívida do banco quebrado.

Este título ainda está disponível, enquanto durarem os estoques. Neste link, você saberá como investir neste título ou ser avisado em primeira mão das próximas ofertas de renda fixa.

Retorno acima da inflação

Vamos para outro exemplo de renda fixa turbinada. Desta vez, com retorno atrelado ao IPCA. Esse tipo de investimento é o ideal para quem busca retornos acima da inflação.

Quem investiu no CRI do Beach Park vai receber ao longo de 8 anos um rendimento de 8,5% ao ano acima da inflação.

A inflação oficial, medida pelo IPCA, atingiu 11,3% no acumulado em 12 meses até março, o maior valor desde outubro de 2003.

Se a inflação seguir no patamar atual no médio prazo, o título acima paga um retorno anual de 19,8%, contra um rendimento de 6,17% ao ano da poupança.

Ninguém pode cravar quais serão os rumos da inflação no Brasil. No cenário atual de IPCA, é possível conseguir um retorno anual de até 3,2 vezes o da poupança com um título de renda fixa turbinado. Sim, é mais que o triplo.

Agora já ficou claro a diferença que um bom título de renda fixa pode fazer no seu bolso. Cabe a você ficar esperto para aproveitar as melhores oportunidades.

Não custa nada se cadastrar para receber, sem pagar nada ou assumir qualquer tipo de compromisso, as sugestões de investimento em renda fixa. Depois de saber o que há no mercado, você terá condições de decidir quais opções de investimento fazem mais sentido para o seu patrimônio.

