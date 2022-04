Renda extra todo mês? Confira 3 fundos imobiliários para comprar agora

Seja para revender ou alugar, muitas pessoas que têm algum dinheiro sobrando buscam investir em imóveis.

Porém, o valor de uma propriedade costuma ser alto, e a maioria não possui recursos para comprar. Além disso, é necessário arcar com todas as taxas e burocracias, o que consequentemente afasta as pessoas desse tipo de investimento.

Mas você sabia que é possível viver com a renda de “aluguéis” sem ter que comprar um imóvel?

Trata-se da possibilidade de aplicar seu dinheiro em fundos imobiliários ao invés de ter que comprar imóveis físicos, e ainda ter algumas vantagens como, por exemplo, ser isento de Imposto de Renda.

Receber ‘aluguéis’ todo mês sem ter que lidar com a burocracia de ter um imóvel

Os Fundos de Investimento Imobiliário, também chamados de FIIs, são uma classe de ativos de renda variável que vende cotas para investidores de ativos do mercado imobiliário.

Assim como as ações de empresas, essas cotas são negociadas na Bolsa de Valores. Então se as mesmas se valorizarem, você lucra com isso.

Ao investir em um fundo imobiliário de prédios comerciais, por exemplo, você estará comprando um “pedacinho” deles. Assim, sempre que esse fundo distribuir os lucros entre os cotistas em forma de dividendos (que apelidamos de “aluguéis”, já que estamos falando de imóveis), você terá direito a uma parte.

Este tipo de investimento vem sendo muito procurado, principalmente pelo fato de não ser necessário gastar fortunas em um imóvel e nem lidar com toda burocracia de ter uma propriedade, para poder receber renda mensal com “aluguéis”.

Além disso, não é exigido um alto custo para investir em FIIs, já que as cotas de boa parte deles custam a partir de 100 reais. Além disso, vale destacar que você pode sacar os rendimentos que recebe ou usá-los para reinvestir no mercado e, dessa forma, “engordar” os dividendos recebidos no longo prazo.

QUERO SABER COMO RECEBER “ALUGUÉIS” MENSAIS COM FUNDOS IMOBILIÁRIOS

FIIs: é um bom momento para investir?

Com a pandemia, isolamento social e home office, muitas empresas aumentaram a quantidade de imóveis vagos, diminuindo o valor das cotas dos fundos imobiliários.

Diante da dinâmica desfavorável, aliada à alta dos juros, as cotas dos FIIs sofreram quedas consideráveis.

Porém, o mercado já sinaliza um crescimento, que ainda não está se refletindo nos preços, fazendo-os custar muito menos do que realmente valem. Ou seja, as cotas podem estar sendo negociadas a 70% do valor patrimonial (preço estimado que o fundo deve ser negociado), o que possibilita um ganho de capital entre 25% e 30%, de acordo com o especialista no setor imobiliário da Empiricus, Caio Araújo.

Para constatar isso, basta conferir o gráfico abaixo:

Ele mostra o desempenho do Ifix (linha azul) em comparação ao CDI (linha vermelha), índice de referência para renda fixa, e ao Ibovespa (linha amarela), índice de referência para mercado de ações.

Como você pode ver, os FIIs estavam em constante crescimento até serem interrompidos pelo início da pandemia. Mas isso já ficou no passado, pois com os sinais de recuperação deste ano, eles já estão superando a rentabilidade da renda fixa e das ações.

Ou seja, mesmo no atual cenário de pós-crise, os fundos imobiliários estão ganhando frente aos principais ativos do mercado.

E é aí que abre uma janela de oportunidade para quem quer investir em FIIs de qualidade a um preço muito inferior ao que realmente valem.

3 fundos imobiliários com grandes expectativas de valorização e preço baixo

O expert em FIIs, Caio Araújo, encontrou 3 fundos imobiliários que possuem grande potencial de decolarem esse ano para que você possa buscar valorizações significativas e começar a receber “aluguéis” na sua conta.

Para você ter acesso aos nomes desses fundos e um relatório completo com as melhores sugestões do especialista, basta se tornar um assinante da série “Renda Imobiliária”.

Lá, você poderá aprender tudo sobre esse tipo de investimento, além de receber recomendações com as melhores oportunidades de fundos imobiliários para investir, previamente apuradas por Caio Araújo, especialista no assunto e que comanda a série.

A série dá acesso completo à carteira de FIIs do Araújo e ao Guia Semanal contendo a análise do mercado atualizada. Assim, você estará sempre exposto a novas oportunidades e ideias de investimento imobiliário.

Ao fazer seu cadastro, você já poderá começar a montar sua carteira imobiliária e ter acesso às 3 sugestões especiais de fundos de qualidade escolhidas exclusivamente para você poder aumentar sua renda.

CONFIRA O RELATÓRIO COM OS 3 FIIs QUE PODEM MUDAR SUA VIDA FINANCEIRA

Este conteúdo é patrocinado e apresentado por Empiricus.