Reag incorpora gestoras Berkana e Hieron em estratégia para fortalecer Wealth Management

A Reag Investimentos anunciou, nesta quarta-feira, 18, a incorporação das gestoras Berkana Patrimônio e Hieron Patrimônio Familiar Investimento, dando continuidade à sua estratégia de expansão no mercado de Wealth e Asset Management.

As aquisições somam-se a outras concretizadas ao longo dos últimos dois anos como Rapier Investimentos, Quadrante Investimentos, Quasar Investimentos e, mais recentemente, a Empírica Investimentos.

Com mais de R$ 200 bilhões sob gestão, a Reag amplia sua atuação e portfólio ao integrar as duas empresas. A Berkana Patrimônio, fundada por Luiz Lima há 25 anos, iniciou como um Single Family Office e passou a atuar como Multi-Family Office, com foco em setores como agronegócio e venture capital.

“A Reag compartilha a preocupação com a segurança dos clientes, com a cultura de serviço, e rentabilidade. Estamos diante de um momento de crescimento e expansão, e juntos entregaremos benefícios reais e substanciais para nossos clientes”, disse Lima.

A Hieron, liderada por Reinaldo Lacerda e Robert van Dijk, tem expertise em fundos imobiliários, infraestrutura e gestão para grupos familiares. “Vamos ampliar nossa atuação com produtos inovadores e estratégias sólidas, criando escala e soluções personalizadas que agreguem valor aos nossos clientes”, afirmou Lacerda.

Quem assume como CEO da área é Robert van Dijk. Com mais de 45 anos de experiência, Van Dijk foi CEO da Principal Financial Group do Brasil e ocupou cargos de liderança no Banco Votorantim e no Bradesco, onde criou e liderou a BRAM.

O executivo também foi presidente da Anbima entre 2016 e 2018.

“A oportunidade de integrar todas essas gestoras sob uma plataforma única e robusta é um desafio emocionante. Estamos criando uma estrutura que combina escala, inovação e atendimento personalizado”, destacou.

Ao lado de Van Dijk, a liderança também conta com executivos como Carlos Maggioli (cofundador da Quasar Asset Management), Dario Tanure (cofundador da Rapier Investimentos), Leonardo Calixto (cofundador da Empírica), Luiz Lima e Reinaldo Lacerda.

“Essa integração reflete o compromisso da Reag em crescer de forma sustentável, mantendo o foco em nossos valores e na excelência da gestão. Estamos prontos para atender às demandas crescentes do mercado”, afirmou João Carlos Mansur, CEO da Reag Capital Partners, holding que controla a Reag Investimentos.