RBRR11 é recomendado por analista da Empiricus; veja os atributos do FII

O Copom reduziu a taxa de juro para 11,75% a.a. em dezembro, e o corte de 0,50 p.p não surpreendeu o mercado financeiro já que Roberto Campos Neto já vinha indicando que manteria esse ritmo.

Contudo, plantou uma dúvida na cabeça dos investidores: “não era para os fundos imobiliários estarem valorizando?”.

Historicamente, reduções na Selic tendem a criar um cenário favorável para ativos de risco, mas o que tem sido visto ultimamente é uma queda nos fundos de crédito (aqueles que aplicam seus recursos em CRIs). Para o analista Caio Araujo, isso pode estar relacionado a duas coisas:

Migração para fundos de tijolo; Desaceleração no ritmo de pagamentos.

“Como os fundos de crédito possuem uma carteira majoritariamente ligada à inflação, os repasses ficaram menores quando ela se estabilizou. Por conta disso, nós tivemos dividendos inferiores aos vistos no primeiro semestre e ano passado”, afirmou o especialista no programa Giro do Mercado.

Na ocasião, ele contou que a Empiricus Research também vinha privilegiando os fundos de tijolo em suas carteiras, mas parou esse movimento em outubro, quando percebeu que havia oportunidades sendo deixadas de lado.

“Tem fundos sendo negociados com até 10% de desconto em relação ao seu valor patrimonial”, explicou.

Qual é a melhor opção de fundo imobiliário para o momento?

Mas, afinal, quais as oportunidades existentes no mercado de FIIs agora? Na opinião de Araújo, os investidores deveriam estar de olho no RBR Rendimento High Grade (RBRR11).

Esse fundo imobiliário possui cerca de 15 milhões de cotas distribuídas em uma base de mais de 130 mil cotistas e um valor patrimonial de R$ 1,4 bi. Nos últimos três meses, sua liquidez diária se manteve robusta, com uma média de R$ 3,7 milhões negociados.

Entre os ativos com baixo risco de crédito, o RBRR11 é o que mais se destaca, na análise do especialista. “Mesmo com essa correção monetária, ele tende a pagar um dividend yield próximo de dois dígitos em 2024. Considerando seu nível de desconto, isso pode continuar pelos próximos três anos”.

Além desse fundo, o analista recomenda outras quatro oportunidades de investimento em um material elaborado pela Empiricus Research.

