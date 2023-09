Rali de fim de ano do Ibovespa? Veja como buscar 1 ano de ganhos em 3 meses

Se você é investidor, provavelmente já ouviu falar da história do “rali de fim de ano” do Ibovespa. Reza a lenda que, nos últimos três meses do ano, a bolsa costuma passar por uma arrancada e abre uma oportunidade para fazer dinheiro.

Mas será que essa história é verdade, ou não passa de um “folclore” inventado pelo mercado financeiro? E ela poderia se repetir agora, mesmo que com a performance ruim da Bolsa em agosto e setembro?

O rali de fim de ano existe ou é ‘folclore’?

Para responder a essas perguntas, o CEO e estrategista-chefe da Empiricus Research, Felipe Miranda, recorreu aos dados históricos do Ibovespa desde 1999.

A data é importante, pois foi nesta época em que foi implantado o sistema de metas de inflação no país dentro do tripé econômico. O que, inclusive, modernizou o mercado brasileiro.

Ele constatou que, de 1999 até 2022, houve um rali nos últimos três meses do ano em 66,7% das vezes – em 16 dos 24 anos analisados.

Durante esse período, entre outubro e dezembro, o retorno médio do principal índice de ações do Brasil foi de 9,41%, contra uma mediana de 5,80%.

Veja o estudo completo:

De acordo com os dados levantados, dezembro se destaca como o melhor mês do rali, com uma média de retorno de 4% e retorno máximo de 24%.

“Ao observarmos mais recentemente, nos últimos cinco anos, constatamos um retorno positivo em 60% das vezes, com média de aumento de 8,21% e mediana de 10,30%”, afirma Miranda.

Então, sim, o rali de fim de ano é uma realidade e, mais do que isso, tem se mostrado consistente ao longo dos anos.

Agora, a pergunta que fica é a seguinte…

Quanto o Ibovespa pode subir no rali deste ano?

O estudo de Felipe Miranda aponta também que, durante o último ciclo de flexibilização da política monetária, de 2016 a 2019, os ganhos foram ainda mais auspiciosos, com uma média de alta de 10,4% nos últimos três meses do ano.

Em outras palavras, em períodos de queda de juros, a performance do Ibovespa nos meses de outubro, novembro e dezembro tende a ser ainda melhor.

E, embora retornos passados não queiram dizer retorno futuro, não dá para negar que esse é um padrão que se repete ano após ano, num histórico de mais sucessos que fracassos.

E se a bolsa tende a se beneficiar de ciclos de queda da Selic, então estamos em um momento bastante favorável para se posicionar. Afinal, no mês de agosto, o Comitê de Política Monetária do Banco Central deu início a um ciclo de corte dos juros.

Esse ciclo de queda ainda surtiu resultados positivos na bolsa brasileira, que está sendo impactada pela deterioração do cenário econômico a nível global. China, Europa e Estados Unidos são alguns dos “culpados” pelo desempenho negativo do índice.

Porém, para Miranda, esse é apenas um cenário temporário, sobretudo com o juros em queda e um rali de fim de ano a caminho.

Nesse cenário, o estrategista-chefe enxerga uma oportunidade de lucros na bolsa. Ele está mirando a chance de buscar 1 ano de ganhos na bolsa em 3 meses.

