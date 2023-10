Raia Drogasil (RADL3) ou Pague Menos (PGMN3)? BB revisa preço-alvo e aponta a preferida do setor

A Raia Drogasil (RADL3) ou Pague Menos (PGMN3) tiveram seus preços-alvo revisados pelo Banco do Brasil Investimentos. Em relatório publicado na última sexta-feira, 20, a instituição anunciou a revisão a fim de incorporar os resultados do primeiro semestre deste ano.

Com isso, os novos preços-alvos e recomendações são:

RADL3: R$ 28,90 (antes R$ 30,90) , com recomendação neutra;

PGMN3: R$ 4,60 (antes R$ 4,50) , com recomendação de compra.

De acordo com o documento, as atualizações de valuation da Drogasil e da Pague Menos também tiveram como base premissas macroeconômicas, crescimento das vendas, rentabilidade e taxa de retorno. No entanto, os analistas frisam: “as ações RADL3 e PGMN3 apresentam performances bastante distintas em 2023”.

Raia Drogasil (RADL3): performance superior ao Ibovespa

Segundo Georgia Jorge, analista do BB Investimentos que assina o relatório, os papéis RADL3 acumulam alta de cerca de 17% em 2023. A performance é, inclusive, superior à do Ibovespa no período. “A RD segue como nossa preferência no setor de drogarias”, diz.

Além disso, a analista aponta que enquanto a Raia Drogasil negociou, na média dos últimos dois anos, a 33 vezes o preço sobre o lucro (P/L), outros nomes, como a Pague Menos e a Panvel, negociam em torno de 13 vezes P/L.

“Mas o prêmio observado em relação aos seus pares reflete a combinação de uma expansão robusta com vendas mesmas lojas acima da inflação e forte rentabilidade, o que devemos seguir observando nos próximos trimestres”, frisa Georgia.

No entanto, o BB Investimentos entende não haver um upside relevante no preço corrente do ativo, razão pela qual mantiveram a recomendação neutra para RADL3.

Pague Menos (PGMN3): sofrendo com o desconforto dos investidores

O cenário não é tão animador para a PGMN3. Os papéis da Pague Menos amargam uma queda de quase 26% no Ibovespa durante o mesmo intervalo. Segundo a analista, a companhia está sofrendo com o “desconforto dos investidores” em relação à integração da Extrafarma e a necessidade de endereçar sua alavancagem financeira.

O relatório do BB Investimentos lembra que a PGMN3 precisou desacelerar sua expansão – em um momento em que as concorrentes seguem abrindo lojas – para concentrar seus esforços na integração da Extrafarma. Segundo Georgia, esse fato vem demandando uma alocação de recursos superior à estimada inicialmente. “Impactou negativamente o resultado do primeiro trimestre em função da migração de sistemas e mudança na malha logística.”

Apesar disso, o banco espera que os resultados do segundo semestre da empresa tragam sinais de evolução de indicadores operacionais e financeiros, sobretudo de normalização do ciclo de caixa, redução do prazo médio de estoque e diminuição do volume de antecipação de recebíveis. Isso, segundo o relatório, permitirá o início do processo de desalavancagem.

Diante disso, caso a companhia avance nessa pauta, o banco espera que as ações PGMN3 reajam positivamente. Por isso, eles mantiveram a recomendação de compra.