Quer investir ou empreender em startups? Acompanhe o VC Latam Summit

Os investimentos de fundos de venture capital em startups brasileiras nunca foram tão elevados. Apenas em 2021, esse volume somou US$ 9,43 bilhões (cerca de R$ 53 bilhões ao câmbio do fechamento do ano), o que representou um crescimento da ordem de 165% na comparação com o ano de 2020. A forte expansão se deu também em número de deals, ou seja, do número de aportes realizados, que saltou de 563 em 2020 para 779 em 2021.

Os dados são do relatório Inside Venture Capital, produzido pelo Distrito, maior plataforma de inovação aberta e transformação digital da América Latina, com apoio do Bexs.

É um fenômeno que se reflete nas duas pontas do mercado. Por um lado, o volume de atração de capital reflete a efervescência do ambiente de empreendedorismo e startups no Brasil, com um número crescente de novos negócios; por outro, o interesse de investidores no potencial de rentabilização do capital nas oportunidades que surgem.

O desenvolvimento e a transformação dessa indústria também têm aberto oportunidade a investidores qualificados (com ao menos R$ 1 milhão em aplicações financeiras) e de varejo, na medida em que gestoras especializadas e plataformas de equity crowdfunding viabilizam o acesso por meio de novos mecanismos devidamente regularizados.

Investidores que tiveram a oportunidade de apostar no modelo de negócios de então startups como Nubank (NU), Stone (STNE), Enjoei (ENJU3), Méliuz (CASH3), Mobly (MBLY3), Neogrid (NGRD3), entre outras, em seus estágios iniciais puderam multiplicar em dezenas de vezes ou mais o capital alocado, muito além de quem entrou nas companhias no IPO (oferta pública inicial, na sigla em inglês) ou depois.

O contraponto é que, para cada startup que consegue atingir esse estágio de abrir o capital na bolsa, um número ainda maior fica pelo caminho ou demora mais tempo até que haja uma oportunidade de saída e de, portanto, realização do capital investido. Mas as oportunidades são inegáveis, sem contar a chance de se tornar sócio de uma startup disruptiva que pode causar impacto para a vida das pessoas, como o caso do QuintoAndar ou da Loft no setor imobiliário.

Para promover o acesso às informações desse mercado e o debate com diferentes visões de quem mais entende do assunto, acontece na próxima semana, entre segunda e quarta-feira, dias 28 a 30, o Venture Capital Latam Summit, organizado por TD - Transformação Digital, Distrito, Pipo, EQI Investimentos e Norte Ventures.

O evento será realizado e transmitido de forma online e gratuita. Basta fazer a inscrição no site do evento.

Entre os tópicos que serão abordados no evento, que vai reunir mais de 50 especialistas da indústria de venture capital e startups e gerar mais de 40 horas de conteúdo, estão:

Venture capital desde o básico

Como montar uma tese de VC

Mercados com alto potencial de retorno

Como pensam os investidores de VC

Como pensam os founders de unicórnios (startups avaliadas em US$ 1 bilhão ou mais)

A lista de especialistas que vão participar dos paineis incluem profissionais reconhecidos como:

André Sá, cofundador e coCEO da Klivo

Benjamin Gleason, cofundador do Guiabolso e fundador da Kamino

Bruno Nardon, sócio-fundador da Norte Ventures e da G4 Educação

Felipe Campos, sócio e co-CIO de renda variável da Navi Capital

Gilberto Mautner, cofundador e presidente do conselho da Locaweb

Guilherme Weege, CEO do Grupo Malwee

Gustavo Araujo, cofundador e CRO do Distrito

Joaquim Lima, sócio da Riverwood Capital

Laura Constantini, cofundadora da Astella Investimentos

Luiz Parreiras, gestor da Estratégia Multimercado e Previdência da Verde Asset

Marco Camhaji, managing partner do SoftBank

Monica Saggioro, cofundadora e managing partner da Maya Capital

Pedro Conrade, fundador e CEO do Neon

Stéphanie Fleury, fundadora da DinDin e apresentadora da CNN Brasil

