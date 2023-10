Quer investir em fundo imobiliário? Conheça cinco carteiras recomendadas de FIIs para outubro

O ano segue positivo para os Fundos de Investimentos Imobiliários (FIIs), com o Ifix, principal índice que mede o desempenho dos FIIs mais líquidos da B3, acumulando uma alta de 12,3% até o fechamento do terceiro trimestre, no dia 29 de setembro. Para comparação, o Ibovespa acumulava, no mesmo período, uma alta de 6,2%.

Apesar de certa volatilidade durante setembro, o Ifix avançou 0,2% no mês, alcançando os 3.219,28 pontos. A alta foi a sexta mensal consecutiva em 2023 e reflete um mercado otimista pelo início do corte de juros no Brasil, segundo relatório do Banco do Brasil assinado pelos analistas Richardi Ferreira e Victor Penna.

Contudo, ainda que exista a visão positiva, o mercado acendeu um sinal de alerta com os Estados Unidos e acompanha de perto os próximos passos dos juros americanos, que podem afetar os investimentos brasileiros - como já pôde ser visto em setembro.

“As incertezas vindas do exterior com relação à trajetória dos juros americanos acabaram impactando negativamente os mercados locais, os quais só vieram a se recuperar no último pregão do mês, após a divulgação de dados de inflação dos EUA abaixo da expectativa, o que, de certa forma, afastou o receio de que o Federal Reserve (Fed) promova novos aumentos de juros neste ano”, explicam os analistas.

Carteiras recomendadas de FIIs

Para outubro, a reportagem reuniu cinco carteiras recomendadas de FIIs, sendo elas do Banco do Brasil Investimentos, BTG Pactual (controlador da EXAME), Empiricus Research, EQI Research e RB Investimentos.

As carteiras são compostas por fundos de tijolo, de papel, híbridos e fundos de fundos, contendo quantidades diferentes de recomendações. Entre os papéis, os três FIIs que aparecem em quatro das cinco carteiras são o Bresco Logística (BRCO11), BTG Pactual Logística (BTLG11) e XP Malls (XPML11).

Para a RB Investimentos, que recomenda o BRCO11, “o fundo está em um momento de entrada interessante, pois projeta um aumento do dividendo nos próximos meses, além de estar com o valor da cota próximo do patrimonial”, informou o relatório da casa.

O BTLG11, segundo Empiricus, apresenta estabilidade da ocupação da carteira e alta liquidez. “Em nosso valuation, encontramos um potencial de elevação na casa de 7% para as cotas do BTLG11 e uma geração de renda interessante de 8,7% para os próximos 12 meses”, afirma o relatório.

Já a recomendação do XPML11, na visão do BTG Pactual, é baseada em: um portfólio com imóveis localizados em regiões maduras e resilientes; exposição ao segmento de shopping center; carteira diversificada de ativos; possibilidade de ganhos adicionais através da alienação de imóveis; alta liquidez no mercado secundário; e performance operacional dos shoppings superior aos níveis pré-pandemia.

Banco do Brasil

RZTR11

PVBI11

RBRF11

BRCO11

RBRL11

RZAT11

HGBS11

VISC11

BTG Pacutal

BTCI11

KNCR11

CPTS11

HGCR11

KNSC11

KNIP11

VILG11

HSLG11

BRCO11

BTLG11

HGLG11

RBRP11

BRCR11

JSRE11

PVBI11

BTRA11

XPML11

VISC11

HFOF11

Empiricus

KNSC11

HGPO11

XPML11

RBRR11

BTLG11

EQI Reserach

ALZR11

BCIA11

BRCO11

BTLG11

CPTS11

CVBI11

HGPO11

HGRU11

JSRE11

MALL11

RBRY11

XPML11

RB Investimentos