Quer aprender a investir? Veja 6 mulheres para seguir nas redes sociais

O mundo dos investimentos ainda é conhecido por ser um ambiente predominantemente masculino. Mas isso vem mudando. Cada vez mais analistas, economistas e gestoras incentivam outras mulheres a se sentirem mais à vontade para falar sobre dinheiro, investir e cuidar das próprias finanças.

No Mês das Mulheres, em parceria com a Fin4She, a EXAME Invest recomenda 6 perfis nas redes sociais de algumas das profissionais mais destacadas no mercado financeiro. Pode ser o primeiro passo para o caminho rumo à sua liberdade financeira.

Marília Fontes

Analista de renda fixa e co-fundadora da casa de análises Nord, é autora do Livro “Renda Fixa NÃO é Fixa”. Em seu perfil, Fontes responde a dúvidas de seguidores sobre títulos do Tesouro Direto, CDBs e títulos privados, como LCIs, LCAs, CRIs e CRAs. Didática, de forma leve e divertida, ela incentiva a sair da poupança, dar os primeiros passos entre os investimentos de menor risco e obter bons retornos. Ou seja, algo essencial em um cenário de inflação e juros altos como o atual.

Mônica Costa

Educadora financeira, Costa é fundadora do G&P Finanças para mulheres negras e pós- graduada em Terapia Financeira e Gestão de Investimentos. Em seu perfil no Instagram, fala sobre os primeiros passos para organizar o orçamento e busca quebrar tabus sobre finanças, apontando que é possível investir com pouco dinheiro. Também dá dicas sobre consumo consciente e alerta para ciladas financeiras.

Júlia Mendonça

Com mais de 200 mil seguidores no Instagram, e um público de mais de 500 mil pessoas no YouTube, Mendonça é formada em Comércio Exterior e pós-graduada em Investimentos, Finanças e Banking pela PUC-RS. Além de especialista em Planejamento Financeiro Pessoal, ela é autora do livro “Bora Enriquecer” e usa sua própria história para ensinar como sair das dívidas e aplicar nos investimentos mais adequados para cada perfil e necessidade. Para isso, abusa do bom humor.

Juliana Machado

Jornalista com MBA em Economia e analista de fundos do BTG Digital, Machado sabe explicar de forma didática o que está acontecendo na economia e oferece um 'papo reto' sobre como investir via essa classe de ativos. Em seu perfil, informativo e divertido, compartilha dicas, relatórios que produz no banco de investimentos e lives de conversas que tem com gestores do mercado.

Patrícia Palomo

Economista, gestora de investimentos, planejadora financeira e conselheira independente de empresas, Palomo compartilha nas redes sociais dicas de como organizar o orçamento, como planejar grandes compras, a exemplo de um imóvel, e como aplicar e manter o poder de compra ao longo do tempo. Também explica vieses comportamentais que afetam de forma negativa a relação com o dinheiro.

Luciana Seabra

Jornalista e analista de investimentos, Seabra é CEO da casa de análises Spiti. Em seu perfil no Instagram, ensina a investir em fundos, inclusive de previdência, de forma a ter uma aposentadoria tranquila. Didática, responde frequentemente dúvidas de seguidores de maneira simples e sem jargões.