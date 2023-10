Quer começar a diversificar seus investimentos? Aqui está o caminho em 5 passos

Seja entre os investidores iniciantes ou os mais experientes, fato é que a diversificação é apontada por especialistas como essencial para montar uma estratégia de sucesso. Isso porque, ao direcionar suas economias para ativos financeiros, setores e mercados diferentes, o risco de perdas consideráveis diminui, enquanto as chances de rentabilização do portfólio aumentam.

A lógica segue a mesma do famoso ditado popular: não coloque todos os ovos em uma mesma cesta. Caso determinada ação ou classe de ativo sofra algum tipo de desvalorização, apenas parte do seu patrimônio será afetada, minimizando as perdas.

É um caminho interessante para quem busca segurança e também aumento de chances de lucratividade. Pensando nisso, listamos abaixo cinco pontos que podem te ajudar a construir uma carteira diversificada.

1. Descubra o seu perfil de investidor

Como você se sentiria caso aplicasse parte das suas economias, mas perdesse uma parte do valor investido? Você prefere investir em ativos com mais potencial de rentabilidade ou segurança? Está nos seus planos utilizar os recursos investidos em pouco tempo ou no longo prazo? Perguntas como essas podem te ajudar a entender qual o seu perfil de investidor.

Essa é uma informação primordial na hora de construir uma carteira de investimentos diversificada. É com base no seu perfil – que pode ser conservador, moderado ou arrojado – que você definirá os investimentos que vão compor a sua carteira de forma que estejam alinhados aos seus objetivos.

2. Defina seus objetivos e prazos

Não basta ter dinheiro, é preciso direcioná-lo de forma correta. E suas metas pessoais podem te ajudar a encontrar o melhor destino para suas economias. Nesse sentido, é fundamental que sua carteira contemple objetivos para diferentes momentos da vida – pode ser interessante aplicar capital em ativos para curto, médio e longo prazo.

3. Crie o hábito de acompanhar sua carteira

A gestão de uma carteira é tão importante quanto as aplicações. Nesse processo, é interessante ficar de olho em certos fatores. Veja perguntas que podem te ajudar.

Qual foi a taxa de crescimento?

Existe algum risco aparente nos investimentos?

O retorno está de acordo com o esperado?

É preciso realizar algum ajuste nas alocações de ativos?

Qual foi o crescimento total do patrimônio?

Observar esses detalhes vai ser essencial para aumentar as chances de sucesso dos seus investimentos e minimizar – ou até mesmo prever – resultados não tão favoráveis.

4. Não pulverize investimentos

A pulverização dos investimentos acontece quando o investidor aplica o capital sem levar em consideração a aderência daqueles ativos à sua carteira. Nesse caso, o dinheiro é investido de forma pouco assertiva, muitas vezes em ativos parecidos entre si e sem estratégia nenhuma por trás – o que é bem diferente da diversificação da carteira.

O ideal é que os investimentos sigam as recomendações anteriores: sejam feitos de acordo com o perfil do investidor, com base nos objetivos e prazos pré-estabelecidos, priorizando os que mais combinam com a carteira e monitorando as aplicações de forma recorrente.

5. Encontre possibilidades no exterior

Concentrar todos os seus investimentos em apenas um lugar não representa apenas um risco ao seu patrimônio, mas também um impeditivo para acessar ótimas oportunidades, como investir no mercado norte-americano, que pode oferecer opções vantajosas.

Para ter ideia, os Estados Unidos possui o maior mercado de investimento do mundo – estamos falando de uma capitalização aplicada de mais de US$ 40 trilhões. Além disso, quase metade das ações mundiais estão nas bolsas norte-americanas (são 6 mil empresas listadas e mais de 8 mil ativos. É um cenário bem diferente do Brasil, que possui apenas 1% das ações existentes no mercado global, segundo a B3.

Por isso, encontrar possibilidades no exterior pode ser uma opção mais vantajosa para quem deseja diversificar o patrimônio, mas sem deixar de lado a segurança.

