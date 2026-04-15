Queda nas ações de software abre janela rara para investidores

A queda acentuada das ações de empresas de software em 2026, que já chega a 25% no acumulado do ano, está forçando uma reprecificação mais ampla do setor e abrindo uma disputa entre investidores.

Eles ficam entre aproveitar os valuations comprimidos ou evitar um segmento pressionado pela rápida evolução da inteligência artificial (IA), segundo fontes consultadas pela Bloomberg.

O movimento indica que parte do mercado começa a testar essa tese, ainda que sem consenso sobre o ponto de entrada. E a alta recente foi não somente concentrada, mas expressiva, ao longo dos dois últimos pregões.

Enquanto a Oracle acumulou valorização de 18% no período, a Microsoft avançou cerca de 6%. Já o principal ETF do setor, o iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV), registrou alta de 6,4%.

Avanço rápido da IA

O pano de fundo dessa correção parece ser mais estrutural do que cíclico, de acordo com dados analisados pela Bloomberg.

Dúvidas sobre a relevância de produtos de software surgem com o avanço acelerado da IA.

A preocupação central envolve o impacto direto sobre preços, crescimento de receita e margens — pilares que sustentaram, por anos, os múltiplos elevados do setor.

No entanto, a ação da Oracle acumula queda de 12,66% em 2026, enquanto a Microsoft recua 14,95%, desempenho que a coloca entre as maiores perdas do grupo das "Magnificent Seven".

Valuations comprimidos

O índice S&P North American Expanded Technology Software, acompanhado pelo ETF IGV, é negociado atualmente a cerca de 21 vezes o lucro projetado, inferior à média de dez anos, próxima de 34 vezes.

A Salesforce negocia a menos de 13 vezes o lucro estimado, distante da média histórica de 45 vezes na última década, ao passo que a Adobe está abaixo de dez vezes, frente a uma média de 30 vezes.

"O medo se sobrepôs aos fundamentos em muitos aspectos", afirma Emily Roland, co-chefe de estratégia de investimentos da Manulife John Hancock Investments em entrevista à Bloomberg.

Roland, disse que a ideia de que a IA eliminará grande parte das empresas de software parece prematura.

Dados da Bloomberg Intelligence indicam que o lucro das empresas de software e serviços, neste sentido, deve crescer 16,5% em 2027, acima dos 15,7% estimados no fim de fevereiro.

As expectativas de receita para o período também vêm sendo revisadas para cima, sugerindo que o ajuste de preços pode ter ido além do enfraquecimento efetivo dos fundamentos.

Mercado está dividido

O diretor de investimentos da Defiant Capital Group, Jonathan Dane, relatou à Bloomberg que "os fundamentos não são de todo ruins no setor de software."

"Microsoft e Oracle estão se destacando como empresas que começam a ficar realmente atraentes", diz Jonathan Dane, diretor de investimentos da Defiant Capital Group.

Já o gestor que ficou conhecido por antecipar a crise de 2008, Michael Burry, revelou posições em empresas como Veeva Systems, Autodesk e Adobe, sinalizando disposição para assumir risco nos ativos.

Por outro lado, a velocidade das transformações tecnológicas mantém parte dos investidores afastada. O diretor de investimentos da Hirtle Callaghan & Co., Brad Conger, pontuou à agência que o grau de incerteza é alto.

Algo que gestor de portfólio da GQG Partners, Brian Kersmanc, complementou: "é como um incêndio florestal que vai limpar a vegetação rasteira. Eventualmente, conseguiremos ver quais árvores são as mais fortes."