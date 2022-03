Quatro BDRs para ficar de olho e lucrar em março, segundo o BTG

Iniciada há nove dias, a guerra entre Rússia e Ucrânia promove uma “reprecificação” generalizada dos ativos globais. Temerosos com as consequências do conflito, investidores buscam proteção em outros produtos, derrubando os preços das ações em todo o mundo.

Ainda assim, existem boas oportunidades em meio à turbulência no mercado internacional. Para capturar os ganhos do novo cenário que se desenha, o BTG Pactual reformulou sua carteira de BDRs.

Foram excluídos papéis como Meta (Ex-Facebook; FBOK34), Booking (BKNG34), Freeport-McMoRan (FCXO34) e Wells Fargo (WFCO34). Em seu lugar, entraram os BDRs de Microsoft (MSFT34), Visa (VISA34), Kinder Morgan (KMIC34) e Rio Tinto (RIOT34) – as duas últimas atreladas ao setor de commodities, que é o principal beneficiado do conflito geopolítico.

“Entendemos que no curto prazo o tema geopolítico deverá manter a incerteza em um nível acima do usual, limitando o movimento do juros, fortalecendo o dólar e as commodities”, disseram os analistas, liderados por Bernardo Carneiro, em relatório.

Veja abaixo as perspectivas do banco para os quatro novos BDRs da carteira recomendada para março:

Visa (VISA34)

A Visa (VISA34) foi apontada como a principal novidade da nova carteira de BDRs do BTG. A empresa tem aproximadamente 50% de marketshare no mercado global de meios de pagamento eletrônicos, excluindo a China, e tem se movimentado na direção de oferecer soluções para novos fluxos financeiros.

“Para aproveitar as oportunidades desse mercado, a Visa desenvolveu o Visa Direct, uma plataforma de pagamentos em tempo real, que permite, por meio de um adquirente, que sejam creditados/debitados fundos diretamente no cartão de débito/pré-pago ou nas contas. No ano fiscal de 2021, a Visa registrou 5,2 bilhões de transações pelo Visa Direct (3,2% das transações totais), um crescimento de 50% sobre 2020”, destacaram os analistas em relatório.

Microsoft (MSFT34)

O banco adicionou o BDR da Microsoft (MSFT34) à carteira, destacando a capacidade de lucro e crescimento sustentável da empresa, que está investindo no metaverso e apostando em novas aquisições. Vale lembrar que o BDR é o 2º mais importante no índice BDRX, com quase 7% de peso.

Entre as aquisições da empresa, os analistas destacam a compra da Activision Blizzard, holding de jogos eletrônicos norte-americana. “O acordo de US$69 bilhões é pequeno para a Microsoft, mas muito importante do ponto de vista estratégico: acirra a competição em games com a Sony e a Tencent e amplia o portfólio de serviços dentro do metaverso, que utiliza bastante realidade virtual e imagens 3D, as bases dos games online atualmente”, escreveram.

Kinder Morgan (KMIC34)

Já a Kinder Morgan (KMIC34) foi adicionada à carteira de olho na valorização do petróleo. A empresa é uma das maiores transportadoras de óleo, gás e derivados dos EUA. “Ela é a maior empresa de infraestrutura de energia no S&P500, transportando 40% do gás natural produzido nos EUA, e uma das maiores pagadoras de dividendo dentre os BDRs que analisamos”, disse o relatório.

Rio Tinto (RIOT34)

Por fim, a mineradora Rio Tinto (RIOT34), rival da Vale no mercado de minério de ferro, entrou no lugar da Freeport-McMoRan, voltada para mineração do cobre. A empresa anglo-australiana atua globalmente e tem na China seu principal mercado consumidor, o que pode fortalecer os papéis.

“O mercado acredita numa recuperação substancial da produção de aço bruto na China neste 1º semestre em relação ao 2º semestre de 2021. Em outra frente, uma abordagem mais lenta e escalonada do governo chinês em relação às ações antipoluição pode beneficiar a demanda e a tendência de alta nos preços de minério de ferro”, concluíram os analistas.

