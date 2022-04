Quanto o ganhador do BBB 2022 vai receber se investir o dinheiro

O que você faria com um prêmio de R$ 1,5 milhão se ganhasse o Big Brother Brasil na noite desta terça-feira, dia 26? Alguns usariam o dinheiro para viajar ou comprar a casa dos sonhos, mas o que nem todo mundo pensa é que o prêmio pode ser usado para investir.

E aplicar o dinheiro de forma diversificada pode fazer uma grande diferença no valor do rendimento mensal que o vencedor do reality receberá.

Segundo simulação da corretora Ativa Investimentos, o ganhador que investir R$ 1,5 milhão em um CDB com vencimento em 2027 terá rendimento mensal de R$ 16.794,35 – levando em consideração a expectativa do CDI atual. Caso deixe esse dinheiro na poupança, o rendimento mensal cairia para R$ 7.500.

Onde Investir em 2022? Faça o teste e descubra se você está preparado para encontrar as melhores oportunidades de investimento do ano!

Se optar por aplicações de renda fixa com maior potencial de valorização e isentas do pagamento de Imposto de Renda, como as debêntures incentivadas, em cinco anos o ganhador poderá receber R$ 1,2 milhão. No mesmo período, caso deixe todo o dinheiro no Tesouro Selic 2027, sobre o qual incide Imposto de Renda, ganhará R$ 971,5 mil.

Onde investir

Para um investidor iniciante, títulos do Tesouro Direto e CDBs podem gerar bons rendimentos sem que seja necessário abrir mão da segurança, indicam analistas da Ativa.

Já para quem já tem mais experiência, debêntures incentivadas são uma alternativa. São em geral indexadas ao IPCA e pagam adicionalmente uma taxa fixa.

Como o valor do prêmio do BBB é alto, a carteira de um investidor com perfil arrojado também pode incluir investimentos em renda variável, como fundos multimercado, ETFs e até ações.

A fatia de cada tipo de aplicação na carteira dependerá, portanto, do perfil de risco e da necessidade de liquidez do ganhador, disse Rodrigo Beresca, analista de soluções financeiras da corretora.