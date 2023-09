Quanto custa ser acionista de todas as empresas da bolsa?

A soma do valor de mercado de todas as empresas listadas na bolsa brasileira gira próximo de R$ 4,2 trilhões, segundo dados da própria B3. O montante equivale a 7.760 vezes o maior prêmio pago pela Mega-Sena, que foi de R$ 541,970 milhões, na edição especial da Virada do ano passado. O valor é tão alto que seria impossível uma pessoa sozinha comprar todas as companhias da bolsa. Nem mesmo Elon Musk, o homem mais rico do mundo, com fortuna avaliada em US$ 228 bilhões, teria cacife para isso. Mas se tornar acionista de todas as 316 empresas listadas é muito mais acessível. Para isso, seria necessário desembolsar cerca de R$ 5.800.

Para chegar a esse número, foi considerada a soma da cotação de todas as empresas no início desta semana. Em caso de companhias com mais de um tipo de ação listada, como a Petrobras, que possui ordinárias (PETR3) e preferenciais (PETR4), foram consideradas as a de preço mais baixo. Também foram desconsideradas eventuais taxas cobradas nas operações, como de corretagem, por exemplo. Os preços de cada uma das ações listadas foram fornecidos pela Economatica.

Se não fossem pelas ações da BR Properties (BRPR3) e Bicicletas Monark (BMKS3) e Comgás (CGAS3), seria 20% mais barato se tornar acionista de todas as empresas da bolsa. As companhias são as três com os preços de ações mais altos da bolsa. A BR Properties, campeã nesse quesito, está com as ações cotadas perto de R$ 660, enquanto as da Monark e Comgás estão a R$ 305 e R$ 129, respectivamente.

Por outro lado, precisaria menos de R$ 3 para se tornar acionista da Americanas (AMER3), Casas Bahia (BHIA3), Marisa (AMAR3) e Oi (OIBR3) — todas essas listadas abaixo de R$ 1.

Faz sentido comprar todas as empresas da bolsa?

Ainda que não sejam tão altos os valores para se tornar sócio de todas empresas da bolsa, esta passa longe de ser a melhor maneira de diversificar o portfólio, segundo especialistas.

"Gostamos de diversificação, porque reduz a volatilidade do portfólio como um todo. Mas comprar todas as empresas da bolsa não é uma alocação inteligente", afirmou Phil Soares, chefe de análise de ações da Órama.

Para obter melhores retornos, afirmou Soares, é importante o investidor focar em ações que considera em níveis de preços atrativos. "Se o investidor tiver convicção nos fundamentos da empresa e acreditar que o preço está vantajoso, ele não vai conseguir fazer dinheiro se tiver um número excessivo de ações na carteira."

"Isso não é diversificação. É pulverização da carteira, o que não é bom para os investimentos. Fica difícil extrair bons retornos. É preciso ponderar a qualidade das empresas e a perspectiva de longo prazo", disse Lucas Serra, analista da Toro Investimentos.

A esses fatores ainda soma-se o fato de que o investidor que escolher ter uma ação de cada empresa terá pouco controle sobre o peso de cada companhia, que irá variar de acordo com o preço da ação em relação ao volume total do portfólio.

Soares gosta de ter como referência 8 a 10 empresas no portfólio, com o peso de cada uma variando de acordo com a convicção e a volatilidade do papel. "Se tiver mais confiança na tese, o investidor pode ter uma exposição maior, ou menor, se a ação for mais arriscada. No geral, o peso padrão gira perto de 10%."

Alternativas mais simples e eficientes

Aos investidores que quiserem acompanhar a performance média da bolsa ou de determinado setor os ETFs podem ser uma forma mais simples do que sair comprando as ações de todas as empresas. Eles são fundos que seguem à risca a composição de índices da bolsa.

Um dos ETFs mais populares, por exemplo, é o BOVA11, que segue o desempenho do Ibovespa e é negociado perto de R$ 110. Ainda há outros 80 ETFs na bolsa, sendo muitos deles temáticos, como os de investimento em tecnologia ou em criptomoedas.