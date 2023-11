Previdência brasileira é a 65ª pior de ranking; veja formas de não depender do INSS

O Brasil tem uma das piores previdências do mundo. Segundo estudo realizado pelo grupo Allianz, entre 75 países o seguro social brasileiro ficou na 65ª posição.

Falar que o sistema previdenciário do Brasil não é dos melhores não é nenhuma novidade para o trabalhador. Entretanto, talvez você não saiba exatamente por quais motivos a pensão pública brasileira é considerada ruim.

De acordo com o relatório “Global Pension Report 2023”, produzido pela Allianz, o principal problema da previdência brasileira está relacionado à sustentabilidade.

No nosso sistema previdenciário, a força de trabalho é quem paga a pensão dos atuais aposentados. Contudo, o crescimento da população não é suficiente para atender os que estão envelhecendo.

De acordo com a pesquisa, “o nível recorde de baixa natalidade na China, Itália e Brasil apontam para a possibilidade de que as taxas de fecundidade poderiam permanecer permanentemente abaixo do esperado e acelerar ainda mais o envelhecimento da população”.

Ou seja, é provável que não haja contribuintes suficientes para garantir a aposentadoria de novos pensionistas. O estudo ainda considerou a previdência brasileira como uma das mais generosas do mundo.

Para os autores da pesquisa, uma taxa ideal de pagamento de pensão deveria ser entre 40% e 60% de um salário médio, enquanto que aqui no Brasil esta taxa gira em torno de 89%, isso mesmo após a reforma em 2019.

Entretanto, por mais que o governo tente garantir o máximo possível de benefícios a geração atual de pensionistas, o fato é que está cada vez mais difícil garantir uma boa aposentadoria por meio do INSS.

Em 2022, 0,002% dos beneficiários recebiam o teto da Previdência

Em 2022, o teto da Previdência Social era de R$ 7.087,22. Contudo, dos 36 milhões de aposentados do INSS, apenas 778 (0,002%) beneficiários recebiam o valor máximo.

Por outro lado, a aposentadoria de 64% dos segurados era de apenas um salário mínimo. Acontece que, conseguir uma boa aposentadoria no sistema previdenciário brasileiro não é tão simples. São muitas regras e cada caso tem suas particularidades.

Mas é fato que a chance de receber o teto ficou menor após a reforma da Previdência, aprovada em 2019.

Como disse, existe uma série de regras para definir o valor final da aposentadoria de uma pessoa, mas este exemplo pode resumir a situação da maioria das pessoas:

Imagine que, pela regra atual, o “João”, de 45 anos, vai contribuir pelo teto por 20 anos até se aposentar por idade, aos 65 anos.

Assim, o seu benefício será de 60% do teto: ou seja R$ 4.504,49 por mês, considerando que o teto em 2023 é R$ 7.507,49

Entretanto, como vimos, a grande parte dos aposentados ganha menos que isso no Brasil. E por mais que pareça um valor razoável, definitivamente não é uma renda para viver “tranquilo”, especialmente se consideramos que nessa fase da vida alguns custos tendem a ser maiores.

O que fazer para receber o teto do INSS?

No nosso exemplo, para o “João” receber o teto, ele precisaria contribuir por 40 anos com o INSS, o dobro do tempo mínimo de contribuição para homens.

E, se em algum momento da vida, ele contribuir sobre um salário menor, o que é normal no início da carreira, ele não ganhará o teto da aposentadoria.

Isso porque o valor do benefício, após a reforma da Previdência, depende da média de todas as contribuições.

Antes de 2019, o benefício era calculado considerando só 80% dos salários. Como eram os 80% maiores, isso puxava para cima o valor do benefício dos aposentados.

Eu poderia trazer outros exemplos. A conta pode mudar, mas a conclusão será a mesma: a situação da previdência do governo piorou depois de 2019.

E nada garante que não irá ficar pior ainda nos próximos anos, dado que enfrentamos um envelhecimento da população brasileira e um aperto nas contas públicas.

Se você quer se aposentar é melhor não depender do INSS

Alguns especialistas brincam que a sigla INSS na verdade significa: “Isso Nunca Será Suficiente”, e agora você já sabe que não é mesmo e por quais motivos.

Entretanto, existem alternativas para que a Previdência Social não seja a sua principal e/ou única fonte de renda depois da aposentadoria.

Sabemos que poupar não é um hábito dos brasileiros. Mas, se você não quer correr o risco de passar anos trabalhando, contribuindo para o INSS para no final ter que viver a “melhor idade” fazendo contas, precisa criar a sua própria previdência.

É possível criar uma fonte geradora de renda passiva que pode garantir dinheiro para a sua aposentadoria, sem que você precise de muito esforço para isso.

