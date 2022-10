Poupança deixa de perder para a inflação; veja quanto a caderneta rendeu

Depois de o Brasil registrar o terceiro mês de deflação, a caderneta de poupança voltou a ter rendimento positivo nos últimos 12 meses, segundo levantamento feito pelo TradeMap.

Enquanto os preços medidos pelo IPCA subiram 7,17% no acumulado dos últimos 12 meses, e a poupança ficou 0,02% acima. Era algo que não se via desde agosto de 2020.

Mês Rentabilidade da poupança 12 meses descontada a inflação medida pelo IPCA fev/20 0,02 mar/20 0,57 abr/20 1,30 mai/20 1,66 jun/20 1,21 jul/20 0,79 ago/20 0,45 set/20 -0,46 out/20 -1,40 nov/20 -1,94 dez/20 -2,30 jan/21 -2,48 fev/21 -3,21 mar/21 -4,16 abr/21 -4,80 mai/21 -6,00 jun/21 -6,26 jul/21 -6,67 ago/21 -7,15 set/21 -7,46 out/21 -7,59 nov/21 -7,35 dez/21 -6,37 jan/22 -6,23 fev/22 -6,01 mar/22 -6,20 abr/22 -6,52 mai/22 -5,71 jun/22 -5,38 jul/22 -3,46 ago/22 -1,78 set/22 0,02

Portanto, desde agosto de 2020, quem deixou dinheiro parado na caderneta perdeu poder de compra. Apenas no último ano conseguiu, portanto, mantê-lo.

Isso quer dizer que a caderneta é um bom investimento? Não. Desde que a Selic ultrapassou o nível de 8,5% ao ano, a poupança rende 0,5% mais a taxa referencial. Mesmo isenta de imposto de renda, a poupança perde para quase todas as outras aplicações de renda fixa. A exceção são CDBs que rendem 90% do CDI em prazos de até 18 meses.

Aplicação Ganho real descontado IPCA Índice de Hedge Funds 5,86 CDI 3,51 Índice de Fundos Imobiliários 2,76 Índice de Dividendos 0,04 Poupança 0,02 Ibovespa -7,48 Ouro -11,91 Small Cap -23,89 Índice de BDRs -27,47 Bitcoin -58,50

Nos últimos 12 meses, ficaram acima da inflação, e da poupança, o índice de ações que pagam dividendos da B3 (0,04%), o índice de fundos imobiliários (IFIX) (2,76%), o CDI (3,76% acima do IPCA), que serve como referência para aplicações de renda fixa, e o Índice de Hedge Funds (IHFA) da Anbima (5,86%).

Se o cenário para a poupança não está favorável, quem dirá para a renda variável. Nos últimos 12 meses, o bitcoin ficou 58,50% abaixo da inflação, enquanto o índice de BDRs ficou 27,47% abaixo do índice de preços. Já o índice de ações small caps teve perda real de 23,89%, e, o Ibovespa, de 7,48%.

Como consequência desse cenário, a aplicação financeira mais tradicional dos brasileiros continua a enfrentar a fuga de recursos. Em setembro, os brasileiros sacaram R$ 5,9 bilhões a mais do que depositaram na caderneta de poupança. A retirada líquida (saques menos depósitos) é a segunda maior da história, só perdendo para setembro do ano passado, quando as retiradas superaram os ingressos em R$ 7,72 bilhões.