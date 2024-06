‘Poucas vezes estive tão otimista com o futuro de longo prazo do Brasil’, diz analista

O mercado brasileiro não vive o seu melhor momento. No ano, a Bolsa já caiu 9%, as expectativas de juros e inflação crescem a cada novo Boletim Focus, o Real é a moeda mais desvalorizada da América Latina e a política fiscal parece estar longe de chegar a uma solução.

Mesmo diante deste cenário, o CEO da Empiricus Research, Felipe Miranda, escreveu o seguinte: “poucas vezes estive tão otimista com o futuro de longo prazo do Brasil”.

Enquanto muitos investidores estão pensando em fugir da bolsa, o estrategista-chefe da casa segue com a estratégia de acumular ações de empresas de ótima qualidade.

Entenda por que Miranda acredita que este é um bom momento para comprar ações e quais incluir na sua carteira agora.

Em um momento difícil temos uma oportunidade

Na última quarta-feira (19), o Banco Central tornou oficial a pausa no ciclo de queda de juros. A manutenção da Selic em 10,50% ao ano já era esperada por grande parte do mercado.

A decisão unânime do Banco Central foi um alívio para os mercados após a deterioração do cenário fiscal brasileiro.

Embora o resultado do Copom tenha sido bem recebido, ele não é a solução para o principal problema macroeconômico do país: a política fiscal.

Felipe Miranda aponta que “o arcabouço fiscal, tal como conhecemos, acabou”. A proposta inicial era realizar um ajuste aumentando a arrecadação, mas desde o começo o projeto tinha várias inconsistências.

A criação do crédito extraordinário de R$ 15,8 bilhões (para emendas parlamentares e custeio de investimentos), a MP da monetização dos créditos do PIS/Cofins (que impede as empresas de usarem esses pagamentos para abater outros tributos), bem como a inclusão de uma série de exceções à regra acabaram fragilizando ainda mais o projeto do arcabouço.

Diante desse contexto, Felipe Miranda aponta que “chegamos a uma encruzilhada”: “ou reduzimos os gastos, ou não fazemos ajuste algum”.

Para o analista, o Brasil está ponderando neste momento qual caminho seguir. Assim, até que haja uma decisão, é esperado que a incerteza continue dominando o ambiente.

Ou seja, as expectativas de inflação devem continuar acima do centro da meta, o real deve se manter desvalorizado e a bolsa deve continuar sendo penalizada.

Mas mesmo neste cenário, há oportunidades. Segundo o analista, “estamos apreçados para níveis de crise e ruptura, numa zona de completo desinteresse e abandono.”

Em outras palavras, a bolsa está muito barata. O gráfico abaixo mostra a relação preço/lucro do Ibovespa. Note que, neste momento, estamos negociando a patamares semelhantes a períodos de crise como em 2008 e 2016.

O analista disse em uma live para os seus seguidores no Instagram que acredita que “o fiscal não explodirá, o que deveria ser suficiente para que nos beneficiássemos do início da flexibilização monetária dos EUA. Esse permanece o cenário-base do ano, independentemente do número de cortes (um ou dois)”.

Por esse motivo, ele aponta que este é um bom momento para comprar ações da bolsa brasileira muito baratas.

Mas é claro que não se trata de qualquer ação. No atual cenário, a recomendação é aproveitar os preços baixos para incluir empresas de alta qualidade, com resultados sólidos, mas que foram penalizadas pela crise.

Neste contexto, Felipe Miranda está de olho em 10 ações que se encaixam nessa característica e que podem entregar bons retornos no longo prazo.

As 10 oportunidades para comprar agora

Entre as 10 ações recomendadas pela Empiricus para comprar agora, a casa recomendou os papéis de uma empresa que, por conta do cenário macroeconômico desfavorável, caíram 38%.

Contudo, os analistas apontam que se trata de uma líder no seu segmento, com balanço sólido e baixo endividamento.

Assim, diante do atual patamar de preço/lucro, os analistas acreditam que o investidor tem diante de si a oportunidade de comprar com desconto uma ação que pode valorizar 104%.

A boa notícia é que você pode conhecer esta e as outras 9 ações da carteira de graça.

