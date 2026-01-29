Por que títulos de prazo médio ganharam a preferência desses gestores

Compreender como os gestores estão se posicionando ao longo da curva de juros para 2026 vai além da percepção desses profissionais sobre a taxa Selic no curto prazo.

Esses profissionais não olham apenas para a perspectiva dos juros brutos (nominais) — também colocam na conta as expectativas para a inflação naquele horizonte de tempo. Afinal, o valor dos ativos costuma embutir as variações de preço na economia, aquilo que o mercado conhece como inflação implícita.

São elementos que reagem de forma específica às decisões do Banco Central (BC), à saúde das contas públicas e ao ruído típico de um ciclo eleitoral. O investidor, portanto, precisa entender essas diferenças para saber em qual parte do caminho vale a pena assumir risco e onde deve optar por proteção.

Relação de risco e retorno ao longo do tempo

O sócio e economista-chefe da Way Investimentos e professor do Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais (Ibmec-RJ) e da Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM), Alexandre Espirito Santo, resume a estratégia: o curto prazo serve para defesa, o médio para o risco calculado e o longo como um risco elevado.

"O curto prazo está muito ancorado na política monetária. Já o longo prazo embute um prêmio fiscal e político elevado, com baixa visibilidade. O médio oferece uma relação risco x retorno melhor a meu ver", explica o docente do Ibmec-RJ e da ESPM.

Para ele, a oportunidade em títulos indexados à inflação pagando IPCA + 8% é "excepcional".

“Não dá para ficar de fora”, diz. Segundo o economista, a inflação de serviços segue pressionada, o que pode levar o BC a reduzir a Selic de forma mais lenta do que o esperado. Isso tende a penalizar títulos prefixados que ja estão pagando retornos menores, contando com o alívio monetário.

O 'miolo' da curva é a preferência dos gestores

Os juros nomiais definem as taxas dos títulos prefixados e refletem de imediato as decisões do Banco Central. Por essa ótica, os retornos do curto prazo já recuaram, porque o mercado antecipou os cortes da Selic.

"Se o Banco Central cortar os juros exatamente como o esperado, o investidor receberá apenas a taxa contratada, o chamado carry. O ganho adicional via marcação a mercado tende a se concentrar nas pontas intermediária e longa; na curta, esse espaço praticamente não existe mais", explica Almeida.

O foco dos gestores, assim, tem recaído sobre o chamado miolo da curva, que engloba vencimentos médios entre 2026 e 2029. Esses títulos de média "duration" — métrica que indica a sensibilidade do preço do papel às variações de juros — tendem a se valorizar com a queda esperada da Selic, sem a volatilidade extrema observada nos papéis mais longos.

O gestor de renda fixa da EQI Asset, Alejandro Schiuma, também prefere essa posição por oferecer um prêmio interessante, diz ele.

“Onde eu estou mais confortável é nesse miolo da curva, de preferência via posição relativa, uma posição de inclinação de curva para ser um pouco mais defensiva e de um tamanho mais controlado.”

Já os juros reais, que representam o ganho efetivo do investidor acima da inflação, são considerados, ainda, um dos pilares mais atraentes da renda fixa brasileira hoje.

Eles refletem tanto a política monetária restritiva quanto às incertezas fiscais do país, explicam os especialistas.

Risco afasta gestores de vencimentos mais distantes

O principal fator que afasta os gestores da ponta longa da curva é o risco fiscal e político, além da inflação implícita muito alta. Os vencimentos mais distantes refletem preocupações estruturais do país, e não apenas ruídos de curto prazo.

O economista e especialista em fundos e previdência do Sistema Ailos, Sérgio Samuel dos Santos, lembra que, historicamente, anos eleitorais costumam trazer aumento de gastos e poucas reformas, o que eleva a incerteza apesar do ano de 2026 conter inflação dentro da meta, diferentemente do cenário de 2022, marcado pelos efeitos pós-pandemia.

Para mudar essa percepção, seria necessário um arcabouço fiscal crível, com sinais claros de controle de gastos obrigatórios e reformas que melhorem a trajetória da dívida pública. Espirito Santo reforça que, para atravessar 2026, é mais importante preservar a liquidez do que tentar capturar ganhos adicionais em trechos mais arriscados da curva.

Além dos fatores domésticos, Schiuma chama atenção para o risco de contaminação externa. Movimentos nas curvas de juros de países como o Japão e ruídos em economias do G7 podem aumentar a volatilidade das taxas longas no Brasil, afetando inclusive o médio prazo — o que reforça, mais uma vez, a importância da liquidez.

Dos Santos acrescenta que o conforto do investidor hoje está na boa composição da carteira, com uma reserva estratégica, enquanto se aproveitam os retornos elevados ainda oferecidos pelos juros atuais sem perder liquidez dos ativos.