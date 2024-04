Por dentro das empresas: veja análises dos balanços corporativos do 1T24

A temporada de balanços do primeiro trimestre de 2024 (1T24) começou na última terça-feira (23), com os resultados da Usiminas (USIM5). Ao longo da semana, empresas como Vale (VALE3), Cielo (CIEL3) e Klabin (KLBN11) também divulgaram os seus números.

Para que o investidor possa acompanhar a temporada da melhor maneira, a Empiricus Research vai disponibilizar, gratuitamente, análises dos balanços de algumas das principais empresas da B3 e do mundo.

Os analistas se comprometeram a estudar alguns dos resultados mais importantes e traduzi-los, de forma que o investidor comum possa tirar proveito das informações.

Além das análises, os especialistas também vão abrir suas recomendações sobre o que o investidor deve fazer com as ações de cada uma das empresas: comprar, vender ou ficar neutro.

Por que as temporadas de resultados são tão importantes?

É a partir dos resultados corporativos que o mercado consegue fazer a distinção de quais empresas valem ou não o investimento.

Mas, como decifrar um balanço é uma tarefa difícil, esse conhecimento muitas vezes fica restrito aos especialistas e cada vez mais distante da pessoa física, que larga muito atrás dos grandes investidores na hora de tomar decisões que podem gerar multiplicação patrimonial.

Explico melhor: cada setor da Bolsa tem particularidades, e só olhar o lucro líquido, como muitos investidores comuns fazem, pode ser uma cilada.

O setor de varejo, por exemplo, tem o indicador de vendas nas mesmas lojas (same stores sales, em inglês) como um dos mais observados pelos analistas ao olhar o balanço.

Por outro lado, o retorno sobre o patrimônio líquido (ROE, na sigla em inglês) é um dos principais focos dos especialistas na hora de analisar um balanço do setor financeiro.

É claro que o investidor comum, com todas as responsabilidades e atribuições do cotidiano, não tem a obrigação de saber cada uma dessas particularidades — e nem tempo para isso.

