Petroleiras em queda: hora de comprar duas ações após ‘tarifaço’ de Trump

As negociações do petróleo vivem dias turbulentos, e as ações ligadas ao setor estão sentindo o impacto. Após o anúncio das novas tarifas dos EUA feito por Donald Trump, os preços da commodity caíram de forma drástica – e os papéis das empresas brasileiras seguiram na mesma direção.

A Brava Energia (BRAV3) lidera as perdas, com queda de quase 15% nos últimos 5 pregões, mas não é a única que está em um momento negativo:

Esse sentimento de aversão ao risco nas petroleiras se intensificou desde o início de abril (2), quando os Estados Unidos anunciaram suas tarifas recíprocas sobre mais de 50 países.

Em alguns casos, o “tarifaço” chegou a mais de 100% – como é o caso da China –, um patamar muito mais agressivo do que o mercado esperava.

O anúncio de Donald Trump gerou receio sobre uma possível desaceleração da economia global e, consequentemente, a redução da demanda por petróleo no mundo todo – o que desabou o preço da commodity.

Mas esta queda generalizada nas ações petroleiras não significa, necessariamente, um alerta para “fugir” dos papéis.

Pelo contrário, segundo os analistas Ruy Hungria e Larissa Quaresma, da Empiricus Research, há duas empresas que estão em um bom ponto de entrada.

Petroleira pagadora de dividendos é uma das favoritas para incluir em carteira agora

Uma das petroleiras que está no radar dos analistas pode gerar dividendos atrativos para os investidores.

Em 2024, esta empresa ficou no top 20 maiores pagadoras de proventos do mundo. E, na visão de Ruy Hungria, ela pode continuar entregando renda extra atraente daqui para frente.

Em entrevista ao “Onde Investir” – programa produzido pelo Seu Dinheiro, –, o analista afirmou que recomenda a compra da petroleira devido ao potencial lucrativo aliado ao patamar de preço atual.

O papel ficou para trás na bolsa com as quedas do petróleo, mas isso abriu espaço para investir na ação com múltiplos mais baratos:

“A [empresa] está sendo negociada por menos de 4 vezes seus lucros e com um dividend yield acima de 10%. Considerando que a ação ficou para trás em relação ao mercado, entendemos que faz sentido incluí-la na carteira neste momento”.

Não é à toa que essa companhia foi inserida em uma carteira que seleciona as 5 melhores ações pagadoras de dividendos para investir em abril.

Segundo Ruy, a empresa tem um dos custos de extração mais competitivos do mundo. Por isso, mesmo em períodos de preços menores para o petróleo, ela tem capacidade para entregar resultados fortes, geração de caixa robusta e, consequentemente, distribuir altos níveis de dividendos.

Sem mais delongas: o papel recomendado pelo analista é a Petrobras (PETR4), a “gigante” dos dividendos. A tese da petroleira foi explicada em um relatório focado em proventos liberado gratuitamente para os leitores desta matéria.

Mas como dito anteriormente, os analistas da Empiricus Research acreditam no potencial de duas petroleiras no cenário atual. Portanto, além da Petrobras, há uma outra ação que vale a pena ser inserida nas carteiras dos investidores.

Upside de até 78%: analista recomenda ‘junior oil’ promissora

A analista Larissa Quaresma, que seleciona mensalmente as 10 melhores ações da bolsa brasileira, também acredita que vale a pena investir em uma outra petroleira.

Trata-se de uma “junior oil” que pode aumentar sua produção em mais de 75 mil barris de petróleo por dia em breve, graças a dois diferentes “gatilhos”.

Além disso, Larissa defende que essa companhia é bastante resiliente. A empresa foi capaz de gerar bastante caixa no 4º trimestre de 2024, mesmo em um cenário de preço mais fraco para o petróleo Brent.

A analista defende que a queda recente do papel abriu espaço para investir na ação a múltiplos mais em conta. Na visão dela, o patamar de 4,7x EV/EBITDA está subprecificado, o que abre espaço para um bom potencial de valorização.

Para ter ideia de quanto é possível buscar com o papel, os cálculos de Larissa apontam um upside de até 78%.

A analista incluiu essa ação em uma carteira que seleciona os 10 ativos brasileiros mais promissores para investir no mês. Este portfólio reúne papéis que aliam bons fundamentos a preços atrativos e, para Larissa, essa petroleira está em um bom ponto de entrada.

O relatório que revela o nome da ação e a tese completa – bem como outras 9 indicações para ter em carteira em abril – foi liberado como uma cortesia para leitores desta reportagem.

Além das ações de petróleo: onde mais investir em abril?

Como dito anteriormente, tanto a recomendação de Petrobras (PETR4) quanto a outra petroleira promissora para o mês foram indicadas em relatórios que podem ser acessados gratuitamente por leitores desta matéria.

Uma curadoria reúne as carteiras mensais dos analistas da Empiricus Research, com mais de 30 indicações, e disponibiliza os conteúdos como cortesia para investidores interessados.

Ou seja, além dos portfólios de dividendos e de ações promissoras da Empiricus Research, há outras recomendações que podem ajudar a buscar ganhos em diversas classes de ativos.

Trata-se de uma estratégia para complementar as notícias sobre o mercado disponibilizadas em nosso site com boas indicações de investimento para buscar lucros.

