Petrobras (PETR4) pode pagar mais dividendos a partir de 2025; veja o motivo

Na segunda-feira (14), o diretor-executivo Financeiro e de Relacionamento com Investidores da Petrobras (PETR3; PETR4), Fernando Melgarejo, afirmou que a companhia está estudando possíveis mudanças significativas no seu plano estratégico de 2025 a 2029.

A Petrobras costuma divulgar o plano estratégico de 5 anos entre o final de novembro e o início de dezembro, no qual define seus objetivos, metas e estratégias do período.

Entre as mudanças, a principal é relacionada aos dividendos extraordinários. Isso porque, segundo fontes ouvidas pela Reuters, a Petrobras deve fazer uma redução significativa nos seus investimentos, de US$ 21 bilhões para US$ 17 bilhões, o que representaria um corte de 19%.

Caso essa redução se concretize, esse será o terceiro ano em que a Petrobras não cumprirá as estimativas iniciais de investimento anual. Em 2023, a companhia investiu menos que o previsto e reduziu as projeções para 2024.

A redução na projeção de 2025 ainda está sendo avaliada dentro da elaboração do plano estratégico para o período. Mas o ponto é que, com menos investimentos, a Petrobras terá espaço para um aumento de dividendos extraordinários.

É o que apontaram os analistas do Santander, por exemplo, em um relatório recente. “Acreditamos que tais mudanças seriam bem-vindas pelo mercado e poderiam desbloquear dividendos extraordinários adicionais para 2025, em um período em que o Governo Federal continua buscando soluções para o problema fiscal”, disseram.

Além disso, o banco vê espaço para pagamentos extraordinários de dividendos ainda em 2024 e projeta que o “momentum operacional” comece a melhorar a partir de outubro.

Mas será que vale a pena investir nas ações da Petrobras agora?

O plano estratégico de 2025-2029 é ‘sinal verde’ para investir na Petrobras? Analista responde

Em entrevista ao Seu Dinheiro, o analista Ruy Hungria, da Empiricus, respondeu que, embora ainda não haja nenhum comunicado oficial, os rumores em torno do plano estratégico tendem a ser uma boa notícia.

“Os investimentos em exploração e produção (E&P) de petróleo devem continuar em níveis parecidos com o que já temos visto, sendo que a diminuição deverá acontecer em áreas que não são o foco da companhia e que historicamente nunca trouxeram bons retornos, como renováveis, fertilizantes, refinarias, entre outros”, explicou.

Sendo assim, se os rumores se confirmarem, a Petrobras deve manter investimentos elevados naquilo que traz bons lucros (E&P) e, ao invés de investir o excedente em projetos de baixo retorno, “é mais provável que retorne esse montante na forma de dividendos para os acionistas”, disse.

Porém, o analista destaca que, por ora, entende que as ações da Petrobras estão bem precificadas. Ou seja, não estão em um ponto atrativo de compra. E, por isso, não são uma recomendação para dividendos neste momento.

“Por enquanto, entendemos que as ações da Petrobras estão bem precificadas e não pretendemos colocá-las na carteira de dividendos. No entanto, se confirmado, o plano aumenta a atratividade dos papéis”, afirmou Hungria.

Ou seja, até que se confirme o que de fato será feito no plano estratégico da Petrobras, não é hora de comprar as ações, na visão do analista.

Mas isso não significa que não existam outras boas oportunidades para buscar receber dividendos “gordos” no momento. Para Ruy Hungria, há algumas ações que se destacam por serem as mais promissoras desta estratégia no momento atual.

Em uma carteira recomendada com acesso gratuito, ele disponibilizou aos investidores 5 ações que, na sua visão, são as com o maior potencial de pagamento de dividendos e de ganho de capital agora:

“Buscamos empresas de yields de 5-8% ,mas lembrando que existe a questão do ganho de capital também. Um yield de 8% com um ganho de capital de 10-15% é um retorno excelente se pensar que isso pode acontecer anualmente. Se pega no longo prazo, pode te dar retornos formidáveis. Quando olhar a nossa carteira, você vai ver mais ou menos essa combinação”, explicou.

Não é PETR4: confira as 5 ações mais promissoras para buscar dividendos agora

Todos os meses, Ruy Hungria e a equipe de análise da Empiricus “garimpam” a bolsa de valores em busca das ações mais promissoras para buscar dividendos. E a boa notícia é que a seleção do mês de outubro já está disponível para qualquer pessoa interessada.

O objetivo da seleção é encontrar empresas que possuem capacidade de geração de caixa livre (GCL) comprovada, permitindo a distribuição de proventos de forma sustentável ao longo do tempo, para que os acionistas possam se beneficiar do fenômeno de juros compostos, potencializando o retorno total.

Na média, o dividend yield esperado desta carteira para 2025 é de 6,3%. Mas é claro que essa é apenas a média, já que existem ações recomendadas que, sozinhas, podem pagar mais de 8% em dividendos no mesmo período.

*Este conteúdo é apresentado por Empiricus.