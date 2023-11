Petrobras (PETR4) paga dividendos bilionários hoje; saiba se você tem direito

A Petrobras (PETR4) distribui nesta terça-feira, 21, a primeira parcela do montante de R$ 14,8 bilhões em dividendos e juros sobre capital próprio referente ao resultado da empresa no segundo trimestre deste ano. A petrolífera apresentou lucro líquido de R$ 28,7 bilhões no período, queda anual de 47%.

Quanto a Petrobras (PETR4) vai pagar em dividendos por ação?

Considerando as duas parcelas, o acionista da Petrobras receberá o valor bruto de R$1,14 por ação ordinária e preferencial. Somente nesta primeira parcela será R$ 0,21 por papel via dividendos e outro R$ 0,37 por ação como JCP.

Quem tem direito a receber os dividendos da Petrobras (PETR4)?

A data de corte (data com) para os detentores de ações de emissão da Vale negociadas na B3 foi no dia 21 de agosto de 2023, e para os detentores de American Depositary Receipts ("ADRs") negociados na NYSE foi no dia 23 de agosto de 2023.

O que são dividendos?

Os dividendos são uma parcela do lucro das empresas que é distribuída aos seus acionistas, proporcionando a eles um rendimento extra.

O cálculo do valor a ser distribuído é baseado no lucro líquido ajustado - ou seja, todo o ganho da empresa já subtraídos os impostos, despesas e eventuais provisões e vendas de ativos.

Como escolher ações?

Uma das formas mais eficazes de avaliar se vale a pena ou não comprar ações de determinada empresa, é acompanhar a divulgação de seus resultados. Afinal, além da política macroeconômica e da percepção de mercado sobre a companhia, os números que ela apresenta influenciam diretamente o desempenho de seus papeis na bolsa.

Para ter acesso a estes resultados, os investidores devem olhar para dois documentos divulgados trimestralmente, durante a chamada temporada de balanços, pelas empresas: o balanço patrimonial e a Demonstração do Resultado do Exercício (DRE).

Neles, é possível encontrar informações importantes para o processo de avaliação de uma empresa, como receita, lucro líquido, despesas, linhas operacionais, dentre outras. Saiba mais aqui.

