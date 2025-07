Petrobras e Energisa são incluídas em carteira recomendada da Empiricus

A Empiricus Research, maior casa de análise independente do país, publica a atualização mensal de sua carteira recomendada de ações. Petrobras (PETR4) entra no portfólio com bons dividendos previstos para os próximos 12 meses. Junto a ela, chega a Energisa (ENGI11), companhia que tem possibilidades de alta interessantes no período.



Larissa Quaresma é a analista responsável pelo portfólio que já subiu 25,6% no primeiro semestre. O resultado é significativamente superior ao do Ibovespa, com alta de 15,4% nos primeiros seis meses do ano.

Apesar da diferença, o desempenho da bolsa brasileira na primeira metade de 2025 foi uma surpresa bastante positiva. Entretanto, Quaresma ainda vê espaço para mais ganhos, desde que os investimentos sejam feitos antes dos possíveis cortes na taxa Selic.

PETR4 e ENGI11 para investir em julho

A analista monta este portfólio com o intuito de aproveitar oportunidades em diferentes setores da economia e, para buscar os melhores resultados, mantém a seguinte divisão: 20% em energia elétrica, 20% em exportadoras, 20% em financeiro e 40% em companhias dedicadas à economia interna e que sejam sensíveis aos juros.

As mudanças de julho não alteram essas proporções, mas ocorrem dentro de dois setores.

Energisa (ENGI11) entra no lugar de Equatorial (EQTL3). O novo papel chega com potencial de retorno melhor que o da outra empresa, além de ser significativamente maior que dos títulos do Tesouro Direto atrelados ao IPCA – como detalhado adiante.

A outra substituição é feita pela Petrobras (PETR4), que entra em campo no lugar de Prio (PRIO3), ação que já teve alta de 8,9% em junho. A estatal chega com números atraentes e destaque para os dividendos projetados em 14% para os próximos 12 meses.

Energisa (ENGI11) tem boas chances de alta

Larrissa Quaresma explica que a atuação da Energisa é concentrada na distribuição de energia elétrica. Porém, a empresa também está marcando uma presença cada vez mais forte no mercado de gás natural.

Na visão da analista, o segmento de gás é o que oferece as melhores oportunidades de crescimento para a companhia, devido ao bom funcionamento conjunto entre operacional e distribuição. Além disso, ela vê potencial de ganho com reservas que ainda não foram exploradas no Brasil.

No aspecto financeiro, Quaresma destaca a taxa interna de retorno (TIR) da empresa. O indicador é utilizado para avaliar o potencial de rentabilidade de um investimento em comparação a ativos mais seguros.

No caso da Energisa, a TIR real (descontada da inflação) é de 11,5%, de acordo com a analista da Empiricus Research. O número é cerca de 4,5 pontos percentuais acima da NTN-B 2035: “um bom momento de entrada para quem busca uma relação entre retorno e risco interessante no setor elétrico”, completa.

O potencial de dividendos da Petrobras (PETR4)

Quaresma destaca que a estatal se vale de bons atributos do pré-sal, como o tamanho das reservas, a ótima qualidade do petróleo e um custo de extração abaixo de US$ 5 por barril. “Poucas empresas têm condição de manter geração de caixa se a cotação do petróleo chegar aos US$ 40 por barril. A Petrobras é uma delas”.

“Isso faz com que a empresa gere um ótimo fluxo de caixa livre e seja uma das maiores pagadoras de dividendos da bolsa no Brasil”, completa. De acordo com a análise de Larissa Quaresma, o dividend yield da empresa é de 14% em 2025.

A bolsa pode subir mais ainda nos próximos meses?

O primeiro semestre foi um sonho para a renda variável brasileira – o Ibovespa subiu 15,4% no período e o Bovespa Small Caps, 26,4%. O Ifix, referência dos fundos imobiliários (FIIs), viu uma alta de 11,79%. Para ter uma ideia melhor do desempenho, veja como foi a performance de outros ativos nos primeiros seis meses de 2025:

Ouro (GOLD11) : 11,25%

CDI : 6,45%

Índice de Debêntures Anbima Geral (IDA – Geral): 8,96%

As ações brasileiras foram o melhor investimento no país na primeira metade do ano, e a analista da Empiricus Research ainda vê espaço mais crescimento neste mercado.

Ela calculou a relação entre preço e lucro (P/L) do Ibovespa e encontrou um resultado de 9,1x para os próximos 12 meses. Pode-se dizer que, ao investir no índice hoje, você levaria cerca de nove anos para receber todo o valor de volta e, a partir daí, todos os ganhos seriam apenas lucro.

O resultado encontrado está 21% abaixo da média dos últimos 10 anos, que foi de 11,5x (11 anos e meio para que os ganhos com o investimento cobrissem todo o valor do aporte inicial).

Vale uma observação: o cálculo de Quaresma desconsidera Petrobras e Vale do índice, pois as empresas distorcem a relação P/L para baixo.

Em resumo, os números significam possibilidades de ganhos, mesmo após a bolsa subir tanto em um semestre.

A analista ainda explica que a bolsa foi muito beneficiada por R$ 26 bilhões em aportes internacionais (até 26 de junho). Porém, fundos de investimento nacionais retiraram R$ 27 bilhões de investimentos em ações este ano, motivados por resgates de clientes.

“Uma possível queda da Selic pode impulsionar a volta dos investidores institucionais brasileiros”. Junto a isso, também existe uma probabilidade interessante de mudanças na política fiscal do país diante da aproximação do próximo ciclo eleitoral.

Para aproveitar o cenário é necessário investir antes que as mudanças ocorram: “Quem esperar a queda da Selic para fazer aportes na bolsa dificilmente vai garantir 9,1x o lucro projetado para os próximos 12 meses”.

A carteira recomendada da Empiricus Research conta com 10 ações no total. O acesso é gratuito para você conferir todos os ativos do portfólio que já rendeu 25,6% este ano e ainda ler as análises de Larissa Quaresma na íntegra.

