PETR4 e ELET6 fora: Empiricus atualiza carteira de ações; veja quem entra

A Empiricus Research manteve as alocações por setores de sua carteira de 10 ações, mas tirou duas gigantes brasileiras. Com isso, Petrobras (PETR4) e Eletrobras (ELET6) saem para a entrada de uma empresa do setor de petróleo e outra do elétrico.

Larissa Quaresma, analista da Empiricus responsável pela seleção de ativos, explica que o ajuste teve viés tático. Seu objetivo é aumentar a sensibilidade a juros.

No acumulado do início de 2025 até aqui, o portfólio avança 21,8%, frente aos 17,6 do Ibovespa.

PRIO3 entra no lugar de PETR4

Para o lugar das ações PETR4, a analista selecionou PRIO3. A junior oil caiu 10% em agosto e negocia, agora, a 5,2x seu lucro estimado para 2026, nas estimativas de Larissa.

Segundo a analista, a tese da companhia é baseada em quatro pilares principais:

1- A perspectiva de crescimento orgânico: a expectativa é que o Ibama autorize a exploração comercial do campo de Wahoo nos próximos meses, o que pode adicionar cerca de 40 mil barris de petróleo por dia à produção da Prio.

2- O crescimento inorgânico: através da aquisição da fatia minoritária no Campo de Peregrino.

“O campo tem um potencial de produção de aproximadamente 90 mil barris por dia. Essa expansão, somada a Wahoo, deve levar a empresa a uma capacidade produtiva total de 200 mil barris por dia no final de 2026”, destaca a analista.

3- Alavancagem operacional: À medida em que a produção aumentar, os custos de extração são diluídos, melhorando a rentabilidade e, em última instância, a geração de caixa da companhia.

“Isso, somado às sinergias que a empresa consegue agregar com Peregrino, deve reduzir o custo de extração de US$ 13 por barril para US$ 8 até o fim de 2026”, estima a analista.

4- Valuation: A relação entre risco e retorno aparenta ser “muito favorável”, na visão da analista. “Um yield de fluxo de caixa livre para o acionista de 57% para o biênio de 2026 e 2027, e um P/L de 5,9x para 2026”.

GRÁTIS: VEJA A CARTEIRA COMPLETA DE 10 IDEIAS DA EMPIRICUS

Equatorial é a ação que substitui Eletrobras

No lugar da Eletrobras, entram as ações da Equatorial (EQTL3).

A mudança é tática, já que os papéis ELET6 subiram 22% no último mês, enquanto a Equatorial “ficou para trás dentre os pares e negocia a uma TIR real de 10%”, destaca Quaresma.

A analista vê EQTL3 em bom ponto de entrada, principalmente ao considerar a qualidade da companhia.

“Além da expectativa de melhoria nos resultados das concessões de distribuição elétrica em processo de turnaround, a Equatorial é acionista de referência da Sabesp, o principal ativo de saneamento da América Latina. Enxergamos um grande potencial de geração de valor para os acionistas por meio do ganho de eficiência e da universalização dos serviços”, afirma.

É importante mencionar que a Eletrobras e a Petrobras seguem com recomendação de compra em outras carteiras da Empiricus Research – no entanto, o portfólio de 10 ideias tem perfil mais tático e visa lucrar também com movimentações em um prazo menor de tempo.

GRÁTIS: VEJA A CARTEIRA COMPLETA DE 10 IDEIAS DA EMPIRICUS

Conheça gratuitamente a carteira completa

Agora você já sabe quais foram as duas ações que entraram na carteira de 10 ideias da Empiricus em setembro.

No entanto, existem outros oito papéis de empresas sólidas e com potencial de valorização recomendados pela analista para comprar no início de setembro e surfar a máxima história do Ibovespa.

A boa notícia é que a carteira de 10 ideias da Empiricus está disponível como uma cortesia a todos os investidores interessados.

Você não precisa pagar nem um centavo para acessar o portfólio, mas pode lucrar muito com as recomendações. Para acessar, basta clicar aqui ou no botão abaixo:

GRÁTIS: AS 10 AÇÕES PARA COMPRAR EM SETEMBRO