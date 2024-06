Passo a passo para comprar ações na bolsa americana

Investir na bolsa americana é uma forma de diversificar o portfólio e proteger o patrimônio frente à instabilidade da economia brasileira e do real. Além disso, o mercado de ações americano tem uma oferta significativamente maior de ativos, ampliando o leque de opções do investidor brasileiro.

Uma das formas de investir na bolsa americana é abrir uma conta global em uma plataforma brasileira que ofereça serviços financeiros internacionais. Com a conta aberta, basta acessar o aplicativo e escolher entre as opções de ativos das bolsas de valores dos EUA que são ofertadas pela plataforma, como ações, ETFs e REITs.

Passo a passo para investir na bolsa americana

Dentro da plataforma, basta seguir o caminho abaixo para investir em ações listadas nas bolsas dos Estados Unidos.

Escolha do ativo

Navegue e escolha entre as ações listadas no aplicativo. Ao tocar em um ativo, é possível ver o valor de mercado do papel atualizado. Selecione o ativo desejado e toque em "comprar".

Selecione o tipo de ordem

Existem dois tipos: mercado e programada. Na ordem “mercado”, a compra é imediata e baseada no valor atual de mercado. Na “programada”, o investidor digita o preço limite para o ativo escolhido e a quantidade que deseja comprar. A compra programada será concluída quando o ativo atingir um valor igual ou menor ao escolhido.

Vale pontuar que, na Nomad, as programações de compra e venda são usadas apenas para quantidades inteiras de ativos.

Já na compra imediata, quando feita pela plataforma, é possível escolher o investimento fracionário, o que significa que investidores brasileiros podem ter acesso a ações de grandes empresas americanas com um investimento inicial relativamente pequeno. Na prática, portanto, é possível comprar uma fração de uma ação unitária, como metade de uma ação da Amazon. Essa facilidade não existe no mercado de ações brasileiro, e permite que investidores com menos capital possam diversificar sua carteira de maneira eficiente.

Principais vantagens de investir na bolsa americana

Existem alguns benefícios de comprar ações nos Estados Unidos. Entre eles:

Maior oferta de ativos e diversificação geográfica

O mercado americano oferece uma vasta quantidade de ativos e produtos de investimento, com mais de 5.000 ações e milhares de ETFs. Isso permite investir em setores específicos e nas maiores empresas de diversos países.

Proteção cambial

A volatilidade da moeda brasileira pode gerar instabilidade para os investidores. Investir em dólar, por meio de ativos no exterior, é uma maneira eficaz de diversificar e proteger o patrimônio contra variações cambiais e inflacionárias.

Em crises globais, o dólar é considerado um porto seguro, tendendo a valorizar em comparação com outras moedas.

Acesso a economias sólidas

Investir em empresas das principais economias do mundo oferece acesso a negócios que muitas vezes não existem no Brasil, ou estão em estágios iniciais por aqui. Economias desenvolvidas têm maior solidez econômica e política, diminuindo o risco do portfólio.

Diminuição do risco Brasil e dos impactos inflacionários

Investir no exterior pode mitigar os riscos regionais e internos relacionados ao Brasil, como crises políticas e econômicas. Comprar ativos dolarizados ajuda também a diminuir o impacto inflacionário no patrimônio, especialmente em commodities e produtos precificados em dólar.