Para analista, Gerdau está barata e é uma das melhores ações de dividendos para investir agora

O mau humor do mercado parece ter pegado uma ação “pra Cristo” nos últimos meses. Pelo menos, essa é a razão pela qual o analista Ruy Hungria, da Empiricus Research, acredita que Gerdau (GGBR4) vem apresentando um desempenho tão ruim na Bolsa.

Em entrevista concedida ao programa Giro do Mercado na última segunda-feira (4), o especialista em ações afirmou que Gerdau vem sofrendo com um “pessimismo exagerado” do mercado a respeito de seu desempenho.

A ação GGBR4 amarga uma queda de -21%, em 2023, e -5% só no último mês. A cotação do papel está atualmente em R$ 22,06.

Mas, mesmo após as quedas sequenciais do papel na Bolsa, Ruy Hungria acredita que GGBR4 está entre as melhores ações da Bolsa para investir no momento em busca de dividendos.

Em um movimento que o mercado pode considerar “não muito óbvio”, nas palavras dele, o analista adicionou GGBR4 à sua carteira com as cinco melhores ações para buscar dividendos “gordos” a partir de dezembro.

Entenda o porquê dessa tacada na sequência

O que explica a baixa de Gerdau na Bolsa?

Quem acompanha de perto o mercado brasileiro deve ter percebido a fase ruim que vive Gerdau na Bolsa – mesmo enquanto o Ibovespa, no geral, vive “dias de glória” e uma alta de 12,54% só no mês de novembro.

Segundo Ruy Hungria, alguns motivos explicam essas quedas que o papel vem sofrendo, e o primeiro deles é uma desaceleração sofrida no consumo de aço.

O mercado de construção civil, no geral, viveu uma grande demanda durante a pandemia. Em seguida, a guerra da Ucrânia fez diminuir a oferta de diversos materiais no mercado, incluindo o aço, o que ajudou na valorização desse produto no mercado e em uma consequente alta de Gerdau e outras empresas do setor.

Por isso, o que estamos vendo, agora, é uma normalização entre oferta e demanda do produto, aliada a uma maior oferta de importação do aço pela China – o que também atrapalha bastante as companhias daqui, segundo o analista, incluindo a Gerdau.

“Só que, nesse momento, a gente tem um preço de ação que embute um nível de pessimismo bastante elevado, na minha visão”, diz o analista.

Ou seja: para Ruy Hungria, o mercado está jogando “para baixo” o valor da ação mais do que seria considerado justo. Atualmente, o papel GGBR4 negocia a apenas 4x Ebitda, um valuation bastante interessante na visão do analista.

“Além disso, o nível de alavancagem da Gerdau está muito baixo, o que permite que ela continue pagando bons dividendos mesmo que o setor não melhore e o cenário continue desfavorável para as siderúrgicas”, explica.

GGBR4 pode pagar bons dividendos?

Com o preço baixo da ação e a previsão de continuar pagando dividendos “gordos” nos próximos meses, é natural que haja o aumento no dividend yield do papel – ou seja, o retorno em dividendos sobre o valor do papel.

O raciocínio aqui é bem simples: imagine uma ação que paga R$ 1 em dividendos e custa R$ 20. Seu dividend yield seria, no caso de 1/20, ou 5%. Se essa ação seguir pagando R$ 1, mas seu preço cair para R$ 10, o yield passa a ser de 1/10, ou 10%.

E isso, é claro, significa também um maior retorno em dinheiro no bolso do investidor que tiver GGBR4 na carteira.

A previsão de Ruy é de que os dividendos da Gerdau cheguem à casa dos dois dígitos nos próximos meses – ou seja, um dividend yield próximo dos 10%, índice bastante interessante para o investidor.

É por isso que, ainda que pareça “nadando contra a maré” em um momento de baixa dos papéis, Ruy decidiu acrescentar GGBR4 à sua carteira de ações voltadas para dividendos.

GGBR4 é uma das melhores ações para buscar dividendos agora, segundo analista

A carteira de dividendos da Empiricus Research, com curadoria feita pelo analista Ruy Hungria, é formada pelas 5 ações brasileiras com maior potencial de “encher o bolso” do investidor no longo prazo.

São ações de empresas tradicionais, resilientes e com fluxo de caixa comprovado, além de liquidez alta e boa margem de segurança. Ou seja: tudo o que o investidor precisa para “dormir tranquilo”, sabendo que detêm em seu portfólio as ações com maior potencial de gerar pagamentos “gordos” de forma passiva no decorrer dos meses.

GGBR4 é apenas uma das ações que fazem parte da carteira recomendada. Investindo nas cinco ações indicadas pelo analista, você potencializa as suas chances de retorno e diminui os riscos com um portfólio diversificado.

O acesso à carteira é totalmente gratuito. Você, investidor, não paga nada para conhecer as cinco empresas recomendadas por Ruy Hungria para buscar bons dividendos, incluindo Gerdau.

