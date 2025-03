Otimismo nos FIIs? Estes são os 5 fundos imobiliários mais atrativos agora

O mercado de fundos imobiliários finalmente ensaiou uma recuperação em fevereiro, encerrando meses de queda. O Ifix, principal índice da categoria, avançou 3,34%, renovando o otimismo entre investidores.

A melhora no desempenho trouxe ganhos expressivos para diversos segmentos e tem se estendido ao longo de março. Até aqui, o índice de fundos imobiliários já subiu mais de 2%.

E, para aproveitar ao máximo esse bom momento, a Empiricus, maior casa de análise independente do país, separou cinco recomendações certeiras, com potencial para performar acima da média.

GRATUITO: CONHEÇA A CARTEIRA QUE BATEU O IFIX EM 2025

O que impulsionou os fundos imobiliários em fevereiro?

A reversão não ocorreu por acaso: após uma reação exagerada do mercado em janeiro, investidores mais experientes e atentos foram rápidos em capturar oportunidades, aproveitando valuations muito atraentes, especialmente em fundos que vinham sendo negociados com grandes descontos em relação ao valor justo de seus ativos, avaliou o analista Caio Araujo, da Empiricus.

Além disso, fevereiro trouxe também uma redução parcial da tensão quanto a fatores externos, como as discussões tarifárias nos Estados Unidos promovidas pelo presidente Donald Trump, que voltaram ao centro das atenções em março.

De acordo com Araujo, apesar de ainda pairarem incertezas internacionais, os FIIs se mostraram resilientes, provando mais uma vez seu valor em momentos de recuperação econômica e volatilidade nos mercados.

Esta carteira de FIIs bateu o Ifix e segue promissora

Em fevereiro, a carteira de cinco fundos imobiliários recomendados pela Empiricus entregou resultados notáveis: valorização de 6,38% no período, quase o dobro do desempenho registrado pelo Ifix, que ficou em 3,34%.

A performance reforçou o sucesso das estratégias adotadas pela equipe de analistas da maior casa de análise independente do país, que priorizam ativos com fundamentos sólidos e potencial significativo para valorizar.

De acordo com Caio Araujo, o principal fator que motivou o sucesso da carteira foi a capacidade de identificar ativos subvalorizados e com grande espaço para valorização, além do potencial de pagar yields de dois dígitos.

E em meio a um mercado que ainda oferece descontos atraentes, a carteira da Empiricus não só superou o Ifix, como mostrou a importância de uma estratégia ativa e bem fundamentada na seleção de fundos.

Para março, a estratégia permanece a mesma. Agora, porém, o time de especialistas da Empiricus reuniu empresas com forte atuação em segmentos estratégicos, como shoppings centers, galpões logísticos e crédito imobiliário.

Esses setores, de acordo com Caio, continuam oferecendo oportunidades concretas, especialmente em um cenário pós-retomada, em que os ativos imobiliários tendem a ganhar impulso com a melhora gradual do cenário econômico.

CARTEIRA GRATUITA: 5 FUNDOS IMOBILIÁRIOS PARA INVESTIR EM MARÇO

Ainda há espaço para ganhos nos FIIs? Entenda por que investir agora

Apesar do desempenho positivo registrado em fevereiro, é importante lembrar que o Ifix ainda não acumula ganhos significativos no ano, permanecendo praticamente estável desde janeiro.

Isso significa que, mesmo com a recente alta, muitos fundos continuam negociados abaixo do seu valor patrimonial justo, o que representa uma oportunidade rara para investidores que buscam potencializar retornos no médio e longo prazo.

Outro fator relevante que reforça o momento oportuno para investir é o ambiente de juros ainda elevados no Brasil: a taxa Selic mais alta trouxe descontos importantes para os FIIs, especialmente para aqueles com exposição em ativos como shoppings centers e galpões logísticos — setores justamente destacados nas recomendações atuais da Empiricus.

Com a possibilidade de a Selic estar próxima do pico do ciclo, os FIIs podem experimentar uma reversão da tendência negativa observada nos últimos meses.

Descubra os 5 FIIs mais promissores do momento

Se você deseja aproveitar essa janela única de oportunidade e entender exatamente quais fundos imobiliários podem impulsionar seus investimentos agora, a Empiricus preparou um relatório especial e completo com suas cinco melhores recomendações para março.

Clique no botão abaixo, faça seu cadastro gratuito e receba acesso imediato às cinco indicações exclusivas para investir com confiança no cenário atual dos FIIs.

GRATUITO: QUERO ACESSAR AS 5 RECOMENDAÇÕES PARA MARÇO