Os dividendos do MXRF11 caíram - veja um FII melhor e mais barato que ele

Os dividendos do Maxi Renda (MXRF11) deixaram a desejar em dezembro. No dia 14 de dezembro, o fundo imobiliário vai distribuir R$ 0,08 por cota… O valor representa queda de 20% na comparação com o mês anterior.

Esse é o menor patamar de rendimentos do MXRF11 desde dezembro de 2021, quando o FII também pagou R$ 0,08 por cota.

Será que esse é um “Game Over” para o Maxi Renda?

Apesar dos dividendos abaixo da média em dezembro, o MXRF11 ainda é um FII popular na bolsa: são mais de 700 mil cotistas que se sentem atraídos principalmente pelo preço das suas cotas.

Para investidores iniciantes, esse fundo imobiliário chama a atenção por ter cotas no valor de meros 10 reais.

Mas e se eu te dissesse que existe um fundo imobiliário melhor, mais barato e com bons dividendos para investir agora?

Esse FII tende a ganhar - e muito - com o atual momento de mercado.

Para falar o português claro: é um fundo imobiliário que tem tudo para deixar o MXRF11 “no chinelo”. Sobretudo porque:

Ele está mais barato , com um desconto de quase 7% no seu valor patrimonial, enquanto o MXRF11 tem um prêmio de 1,5%; Tem projeção de dividendos bem “gordos” , pois conta com proventos acumulados para distribuir devido à reserva que vem criando desde o mês de setembro até agora; É mais seguro e promissor , pois conta com uma posição maior em “Tijolo”, segmento que tende a se valorizar com a retomada do mercado imobiliário.

Um FII melhor, mais barato e com mais dividendos que o MXRF11

O responsável por “garimpar” o FII melhor que o MXRF11 é Caio Araujo, especialista em fundos imobiliários da Empiricus Research.

Ele comparou os dois fundos imobiliários, fez as contas e chegou à conclusão que esse outro FII é bem melhor que o Maxi Renda.

Além de estar barato, como já disse anteriormente, o FII em questão tem um excelente histórico na bolsa, liquidez e capacidade de se proteger dos períodos de estresse, que ainda podem acontecer.

E a melhor parte é que os investidores desse fundo imobiliário têm perspectiva de lucro em duas frentes:

Com a valorização das cotas , à medida que o desconto desse FII for percebido pelos investidores;

Com os dividendos “gordos” , já que ele também tem uma reserva de dinheiro que é obrigado por lei a distribuir para os cotistas.

Para você ter uma ideia, o FII garimpado por Caio Araujo encerrou o mês de novembro com R$ 41,8 milhões em reservas. E ele precisará distribuir essa grana acumulada em forma de dividendos… está na lei.

E por falar em dividendos, é preciso dizer que fazer distribuições bem fartas já está no DNA desse fundo imobiliário. O seu último pagamento, por exemplo, foi de R$ 0,56 por cota.

Já no acumulado deste ano, o FII teve um dividend yield de 9,6%. O que significa que ele pagou R$ 6,58 por cota nos últimos 12 meses.

Esse é um valor bem relevante, principalmente se levarmos em consideração que ele é isento de Imposto de Renda.

Caio Araujo revelou o nome desse fundo imobiliário mais barato e com dividendos acumulados em um relatório recente, divulgado para os assinantes da carteira recomendada dele, chamada “Renda Imobiliária”, da Empiricus Research.

Mas você pode ter acesso a esse conteúdo de graça, pois a Empiricus Investimentos liberou o relatório de forma gratuita, como uma cortesia, para qualquer pessoa interessada.

