Onde investir no 2º semestre? Veja as recomendações destes especialistas

O segundo semestre de 2025 se aproxima e os últimos meses foram bastante agitados no mercado financeiro. Entre os eventos mais relevantes, estão:

A alta de quase 15% do Ibovespa, que chegou a alcançar o recorde de 140 mil pontos;

A escalada de tensões comerciais entre EUA e China, impulsionada pelas tarifas de Donald Trump;

A aversão ao risco que tomou conta dos mercados globais;

A valorização de 14% do real frente ao dólar, ficando entre as moedas emergentes com melhor desempenho;

E a Selic em 14,75% ao ano, reacendendo a expectativa de corte de juros em breve.

Ou seja, se no início do ano o receio sobre os ativos domésticos predominava e as expectativas para o cenário internacional eram bastante positivas, recentemente houve uma virada nas perspectivas.

Os próximos meses ainda são incertos e, portanto, o investidor deve se manter atento para calibrar o que ainda faz sentido na carteira de investimentos e identificar novas oportunidades no 2º semestre.

E para ajudar neste processo, está chegando um evento especial que vai mostrar “Onde investir no 2º semestre”. Neste evento, jornalistas renomados vão conversar com grandes especialistas do mercado financeiro em painéis que serão publicados entre os dias 1º e 4 de julho.

O objetivo é dar um norte para o investidor pessoa física do que esperar do cenário econômico no restante do ano e reunir recomendações promissoras de:

Ações brasileiras;

Fundos imobiliários;

Ativos internacionais;

Criptomoedas;

Ações pagadoras de dividendos; e

Títulos de renda fixa.

Portanto, trata-se de um evento que mostrará exatamente o que o investidor precisa saber para buscar lucros em diferentes classes de ativos.

Grandes nomes do mercado estarão no ‘Onde investir no 2º semestre’: o que esperar?

Como dito anteriormente, o evento “Onde investir no 2º semestre” vai ao ar para ajudar os investidores a repensar os investimentos para a próxima metade de 2025.

O evento quer reproduzir – e ampliar – o sucesso do “Onde investir em 2025”, que foi ao ar no início do ano. Em janeiro, 15 palestrantes de diferentes áreas do mercado se reuniram em 3 dias de evento para dar insights gratuitos sobre as oportunidades para buscar ganhar dinheiro.

Agora, chegou a hora de revisitar as teses e saber onde se posicionar.

Para isso, a nova edição do evento vai reunir gigantes do mercado financeiro para compartilhar suas teses. Veja alguns dos participantes confirmados até o momento:

Painel ‘Macro e estratégia’

Rodrigo Azevedo, ex-diretor do Banco Central e sócio da Ibiuna

João Piccioni, CIO da Empiricus Asset

Painel ‘Ações brasileiras’

Larissa Quaresma, analista da Empiricus Research

Lucas Stella, head de research da Santander Asset Management

Gustavo Heilberg, sócio e CEO da HIX Capital

Painel ‘Fundos imobiliários’

Pedro Bruder, gestor de fundos da Kinea

Caio Araujo, analista da Empiricus Research

Gabriel Barbosa, sócio e diretor de gestão da TRX

Painel ‘Dividendos’

Bruno Henriques, diretor executivo de Sell Side do BTG Pactual

Ruy Hungria, analista da Empiricus Research

Painel ‘Ações internacionais’

Andressa Durão, economista do ASA

Painel ‘Renda fixa’

Reinaldo Le Grazie, ex-diretor do Banco Central e sócio da Panamby Capital

Lais Costa, analista de renda fixa da Empiricus Research

Mariana Dreux, portfolio manager do Itaú Asset

Painel ‘Criptomoedas’

Guilherme Prado, diretor de operações da Bitget

Marcello Cestari, especialista em criptomoedas da Empiricus Asset

Theodoro Fleury, gestor e diretor de investimentos da QR Asset Management

