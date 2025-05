Onde investir em maio? Estas são as melhores ações, FIIs e ativos globais

Embora abril tenha sido um mês agitado com as tarifas de Donald Trump, o Ibovespa conseguiu se destacar com uma valorização de 3,7% e encostou em sua máxima histórica.

Agora, maio começa com um ritmo mais equilibrado, mas cheio de eventos no radar: enquanto a temporada de balanços segue movimentando a bolsa, a decisão do Copom sobre os juros e as incertezas vindas dos EUA ainda podem mexer com o mercado.

Diante desses fatores, o investidor precisa ficar atento para identificar as melhores oportunidades e buscar lucros no mês que se inicia.

E foi pensando em ajudar nesse processo que o programa mensal “Onde Investir” – que coleta as perspectivas de gigantes do mercado sobre os ativos – já está no ar. A boa notícia é que a edição de maio reúne insights valiosos para calibrar os investimentos neste mês.

O programa recebeu analistas da Empiricus Research e do BTG Pactual para falar sobre:

Ações brasileiras promissoras, com Larissa Quaresma;

Melhores papéis para buscar dividendos , com Ruy Hungria;

Ativos internacionais em bom ponto de entrada, com Enzo Pacheco;

As perspectivas para os fundos imobiliários , com Daniel Marinelli.

A seguir, confira alguns destaques dos analistas.

Fim do aperto monetário? Estas ações podem se beneficiar

Mais uma Super Quarta aconteceu na última semana com a decisão da taxa básica de juros aqui no Brasil e nos Estados Unidos.

Como projetado por Larissa Quaresma – analista da Empiricus Research –, o Copom decidiu mais uma alta da Selic, para 14,75% ao ano. Na visão dela, essa deve ter sido a última elevação dos juros nesse ciclo.

O consenso do mercado também já aponta para esse cenário, segundo o Boletim Focus mais recente.

Para a analista, só essa decisão já pode ser um “gatilho” para a bolsa brasileira. Afinal, com a última elevação da taxa básica de juros, os investidores passarão a ficar de olho no movimento de queda da Selic – e, consequentemente, tendem a aumentar o apetite ao risco.

Justamente por essa “virada de chave”, Larissa Quaresma acredita que é hora de agir antes de todo mundo e dar uma pitada adicional de risco na carteira. Na visão dela, o cenário está bastante favorável para investir em ativos cíclicos domésticos, que se beneficiam de um ambiente de juros menores.

Não é à toa que Larissa destaca duas ações que estão extremamente baratas e têm essa característica mais cíclica. Uma delas faz parte do setor de varejo, enquanto a outra é uma holding do agro em processo de reestruturação.

“Ambos os casos são excelentes oportunidades de compra”, defende a analista.

Bons dividendos e potencial de alta na bolsa: essa empresa pode destravar valor daqui para frente

Também em linha com o cenário macroeconômico e com a projeção de fim do ciclo de aperto monetário, o analista Ruy Hungria enxerga um bom ponto de entrada em uma ação pagadora de dividendos que é ligada à economia doméstica.

Trata-se de um papel que faz parte de um setor bem resiliente e conhecido pelo pagamento de proventos gordos: o elétrico.

As companhias do segmento já costumam ser famosas pela renda extra, visto que têm receitas mais previsíveis graças aos contratos de longuíssimo prazo.

Mas essa ação em especial chamou a atenção do analista por oferecer dividendos atrativos a um patamar de preço bastante convidativo.

Segundo Ruy, essa elétrica recentemente resolveu um imbróglio que deixava os investidores inseguros sobre o papel. Portanto, o preço no qual era negociado não refletia a qualidade da companhia.

Agora, essa resolução pode destravar valor para a empresa e chamar mais a atenção do mercado para a ação, o que pode gerar retornos tanto por meio dos proventos “gordos” quanto pela valorização na bolsa.

Ação americana tradicional pode ser refúgio em meio às turbulências de Trump

Já no mercado internacional, as decisões de Donald Trump devem continuar “pesando” na performance dos ativos de risco americanos, segundo o analista Enzo Pacheco.

Desde a divulgação do “tarifaço” do presidente dos EUA, alguns setores da maior economia do mundo despencaram nas bolsas. Entre eles, os papéis de tecnologia.

Com a volatilidade extrema no radar, o analista preferiu fazer uma “inversão” na carteira internacional: diminuir a exposição a ativos ligados à tecnologia – que devem continuar turbulentos nos próximos meses – e aumentar o peso das empresas mais ligadas à economia tradicional.

A estratégia de Enzo é que o investidor “não banque o herói” no cenário atual e aproveite ações que estão em um patamar de preço interessante, além de serem mais estáveis.

Uma das recomendações do analista para maio é justamente uma companhia do setor de telecomunicações. Segundo o analista, não é uma empresa que vai crescer de forma drástica, mas vai entregar retornos consistentes sem tirar o sono do investidor.

Não é à toa que, enquanto as ações de tecnologia despencam esse ano, esse papel já valorizou 10% e ainda está sendo negociado a múltiplos abaixo do mercado.

Veja todas as indicações do ‘Onde investir em maio’ gratuitamente

Estas ações são apenas um “spoiler” das indicações que podem ser encontradas no “Onde Investir em Maio”.

O programa produzido pelo já está no ar e reúne as principais indicações para buscar lucros em diferentes classes de ativos neste mês.

Ao seguir as instruções deste link é possível, além de assistir ao conteúdo, receber as carteiras recomendadas da Empiricus Research e do BTG Pactual sem pagar nem um centavo.

São mais de 30 indicações de ações brasileiras, pagadoras de dividendos, FIIs e ativos internacionais.

Trata-se de um compilado de todas as oportunidades que o investidor precisa conhecer para estar bem preparado no mercado financeiro neste mês.

