Onde investir em junho? Veja mais de 30 recomendações para buscar lucros no mês

O Ibovespa emplacou mais um mês positivo e reforçou a boa fase do mercado local. Em maio, o índice subiu 1,45% e flertou com a máxima histórica de 140 mil pontos, embalado principalmente pelo fluxo estrangeiro que voltou a mirar nas ações brasileiras.

Lá fora, o clima é de tensão comercial. O pacote de tarifas proposto por Donald Trump entrou em uma nova fase e agora é discutido na esfera judicial, com o Tribunal de Comércio Internacional no centro da disputa.

Já em junho, um dos temas centrais deve ser a Super Quarta, com decisão de juros no Brasil – que deve confirmar o fim do ciclo de alta da Selic – e nos Estados Unidos. Além disso, o aumento do IOF deve continuar gerando discussões no mercado sobre a política fiscal do presidente Lula.

Diante desses fatores, o investidor precisa ficar atento para identificar as melhores oportunidades e buscar lucros no mês que se inicia.

Para ajudar nisso, a edição de junho do programa “Onde Investir” já está no ar e reúne insights valiosos para calibrar os investimentos neste mês. Alguns dos assuntos abordados ao longo do programa foram:

Ações brasileiras atrativas;

Melhores ativos da bolsa para buscar dividendos ;

Ações internacionais em um bom ponto de compra;

Os fundos imobiliários mais promissores; e

As perspectivas para as criptomoedas .

Confira alguns highlights dos analistas entrevistados a seguir.

Esta varejista é uma das ‘poucas oportunidades que ainda restam no setor

Segundo a analista Larissa Quaresma, da Empiricus Research, a bolsa brasileira segue a preços convidativos mesmo com a alta acumulada em 2025. Na visão dela, existem três gatilhos que podem impulsionar o Ibovespa daqui para frente:

A continuidade de dados fortes da economia brasileira; O ciclo eleitoral de 2026, que deve mudar o pêndulo político; A confirmação do fim do ciclo de alta da Selic.

Justamente para “surfar” esse terceiro gatilho, a analista recomenda investir em uma varejista que ainda está descontada e deve se beneficiar dessa virada nos juros.

A ação já valorizou 14,5% neste ano, mas Larissa defende que o papel é um dos últimos do setor que ainda está barato e, portanto, vale a pena se posicionar agora.

“Hoje em dia está difícil pescar no varejo. Essa ação é uma das poucas oportunidades que ainda restam no setor”, afirmou.

Mais potencial de retorno e desconto: categoria de FIIs que está conquistando o mercado é a ‘bola da vez’

Além do destaque das ações brasileiras em 2025, os fundos imobiliários também acumulam um desempenho bastante atrativo desde o início do ano. O Ifix já valorizou mais de 10% no período, mas o analista Caio Araujo defende que ainda há espaço para buscar lucros “gordos” na classe.

Ele afirma que há uma categoria nos fundos imobiliários que têm chamado a atenção do mercado e vale a pena se posicionar: os hedge funds.

Na prática, esses ativos são uma sofisticação dos fundos de fundos (FoFs) com um potencial lucrativo maior e descontos mais competitivos.

Para buscar lucros com esse tipo de FII, o analista recomenda um hedge fund que está sendo negociado com desconto de 17%:

“Ele investe em cotas de fundos imobiliários, títulos de renda fixa atrelados ao mercado imobiliário – os CRIs –, ativos diretos e pode também surfar a recuperação do mercado, especialmente se tivermos uma queda da Selic no final deste ano ou no início do ano que vem”, disse.

Analista faz recomendação tática em ação asiática considerada a ‘Alphabet chinesa’

Já no cenário internacional, o analista Enzo Pacheco destaca uma ação asiática para ter em carteira em junho.

Embora defenda que o cenário atual exige cautela devido às incertezas nos Estados Unidos e que é necessário ter ações mais tradicionais na carteira – como os setores de saúde e telecomunicações –, o analista acredita que um papel de tecnologia “fora do comum” oferece uma boa relação risco-retorno.

Trata-se de posição tática em uma ação de tecnologia chinesa que é considerada a Alphabet – a dona do Google – da China. Esta companhia tem operações ligadas ao segmento de inteligência artificial e, na visão de Enzo, isso pode gerar retornos interessantes para o investidor.

No ano, a ação desvaloriza cerca de 6% e é justamente por esse movimento que o analista recomenda a compra:

“[As ações] ficaram paradas há um tempo e os investidores agora estão migrando para outras regiões do globo, então acho que vale a pena investir”, afirmou.

‘Onde investir em junho’: confira todas as recomendações no programa gratuito

Estas recomendações são apenas uma “palhinha” do que foi revelado pelos analistas no “Onde investir em junho”.

O programa já está no ar e reúne as principais indicações para buscar lucros em diferentes classes de ativos neste mês.

Ao seguir as instruções deste link é possível, além de assistir ao conteúdo, receber as carteiras recomendadas da Empiricus Research e uma newsletter sobre cripto da Empiricus Asset

São mais de 30 indicações de ações brasileiras, papéis pagadores de dividendos, FIIs, ativos internacionais, além das perspectivas sobre o mercado de criptoativos.

Trata-se de um conjunto de todas as oportunidades que o investidor precisa conhecer para estar bem posicionado no mercado financeiro no cenário atual.

