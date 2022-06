O Servente de Pedreiro que ficou milionário com o mercado ‘anticrise’

Este conteúdo é patrocinado e apresentado por Empiricus

Enquanto o preço de ações e criptomoedas afunda em quedas de desespero e a inflação deixa tudo mais caro, do mercado até o aluguel, um mercado pouco explorado está gerando lucros de R$ 10 mil por semana para um ex-servente de pedreiro.

Trata-se de um nicho que não depende do CDI, do Ibovespa, do Bitcoin – não importa se os mercados vão cair, andar de lado ou subir.

E a oportunidade em questão também não depende do caminhar da guerra ou do resultado das eleições presidenciais.

É um nicho “anticrise”, então vivemos num momento propício para você conhecê-lo.

Agora, a verdade é que as pessoas desdenham, desconfiam ou até odeiam esse mercado (e dos “lucros anticrise” que ele pode proporcionar). Essencialmente, por dois motivos.

Primeiro, por completo desconhecimento.

Segundo, por preconceito.

E você pode se encaixar em um desses pontos, mas se continuar lendo este texto, vai descobrir o método comprovado que pode depositar R$ 2 mil por mês na sua conta no início da estratégia...

E, com o tempo, pode gerar até R$ 10 mil por semana, cerca de R$ 40 mil por mês, assim como um ex-servente de pedreiro, hoje multimilionário, vem fazendo. Veja o extrato dele:

Fonte: Arquivo Pessoal de Lerry Granville

De que mercado “anticrise” vamos falar?

Falaremos do Leilão de Automóveis e de como ele pode gerar renda passiva para você ainda que você tenha pouco dinheiro e sem que você se preocupe com manutenção e seguro.

Na verdade, de forma que você sequer precise seguir a lógica padrão de “compra e venda” dos automóveis. Os carros e motos do leilão passarão a trabalhar para você.

Portanto, vamos ao que interessa...

Como Lerry foi de servente a multimilionário (e como você pode fazer o mesmo)

R$ 2 mil, em média, todo mês na sua conta e liberdade financeira te interessam?

Antes que você continue, vale reforçar: as pessoas acham que conhecem esse mercado e sustentam preconceitos. Elas estão certas – nem tudo são rosas.

No entanto, existe um caminho comprovado de escapar da lógica de “compra e venda” dos leilões com o objetivo de transformar os veículos em máquinas geradoras de dinheiro.

As pessoas que conhecem esse caminho podem, praticamente, ganhar dinheiro por quilômetro rodado – e muitas já fazem isso. Nas próximas linhas, depende apenas de você aproveitar a chance de ser uma delas.

Como Lerry foi de servente a multimilionário (e como você pode fazer o mesmo)

Porto Alegre, 2003. O servente de pedreiro Lerry Granville ganhava pouco e as dívidas se acumulavam – de um jeito ou de outro, os boletos sempre batem na porta.

A situação piorou quando nem porta Lerry tinha mais: o banco congelou todos os bens do servente e colocou o seu apartamento em leilão.

Fonte: Arquivo Pessoal de Lerry Granville

E foi nessa situação dramática que ele descobriu um mercado milionário: como Granville não tinha condições de pagar um advogado, ele foi acompanhar a tragédia do leilão em primeira pessoa – e descobriu uma oportunidade nisso.

Enquanto muitos pensam que leilões de imóveis e automóveis sempre envolvem dor de cabeça e que você precisa de muitos contatos e dinheiro para ter lucros, Lerry descobriu o oposto.

Em muitos casos, ele via carros e motos em excelente estado sendo vendidos por metade do preço, talvez por barganhas até mais obscenas.

E exatamente esses carros em perfeito estado são capazes de trabalhar por você, cada um deles gerando uma renda passiva de, em média, R$ 2.000 por mês – independente do cenário econômico.

Mais sobre isso em instantes, voltemos à história...

O senso comum estava errado: não são todos os automóveis em leilão que têm problemas técnicos, são roubados ou envolvidos em outras dores de cabeça.

Lerry descobriu que poderia comprar um belo carro/moto com 50% de desconto e vendê-lo pelo valor da tabela FIPE – tendo a chance de embolsar lucros superiores a +100%.

Tudo isso sem sequer ter todo o dinheiro disponível, como certamente era o caso dele. E esse foi só o começo da descoberta de Lerry...

A tática popular, que todo mundo conhece, é que você simplesmente compre automóveis baratos e venda-os caros. Nada além disso.

Se a sua meta é fazer dinheiro rápido ou comprar o carro dos seus sonhos, essa é a estratégia perfeita para você, que pode aprendê-la ao clicar neste link. Agora, se você quer ainda mais dinheiro...

Fazendo muito dinheiro nesse mercado e passando para um estado de prosperidade financeira, Lerry se formou em Direito e Marketing pela FGV para se tornar um especialista no tema.

E conseguiu: além da dinâmica de compra/venda, ele descobriu que os automóveis arrematados podem gerar uma renda expressiva e consistente – sem esforço algum do proprietário.

Isso porque ele não precisava mais ficar se matando para vender os automóveis... nem sequer levantar do sofá caso não quisesse.

A manutenção e o seguro desses carros deixou de ser uma preocupação para Granville, que descobriu como ter uma frota de automóveis gerando renda automaticamente.

A mudança de estratégia foi decisiva: além do lucro robusto e consistente, ele passou a ganhar dinheiro dormindo tranquilamente.

O método que ele criou e refinou, a bem da verdade, poupa ele de qualquer dor de cabeça: Granville não precisa se preocupar nem mesmo se os carros quebrarem ou forem roubados.

O dinheiro continua chegando... chegando... e chegando. Sistematicamente.

Ele começou ganhando R$ 2 mil por mês e, seguindo um passo a passo simples, hoje já recebe R$ 10 mil por semana... toda semana. Veja como começar abaixo.

R$ 2 mil, em média, todo mês na sua conta e liberdade financeira te interessam?

Lerry Granville mostrou que esse método funciona para qualquer pessoa, até mesmo no pior dos casos – ele passou de endividado e servente de pedreiro para milionário.

E agora, ele quer ensinar você.

Ao se tornar especialista no tema, com graduação formal, ele empacotou todo o conhecimento que adquiriu ao longo dos anos num material online e gratuito.

O conhecimento que Lerry levou anos para acumular pode ser acessado por você com um clique neste material. E você ainda pode evitar todos os erros que ele cometeu na jornada.

Imagine por um momento...

Não precisar se preocupar com o preço obsceno da gasolina quando você for abastecer seu carro.

Não precisar se “preparar psicologicamente”, na fila do supermercado , para o custo da sua compra do mês.

Tudo isso porque você possui uma renda automática de, em média, R$ 2 mil chegando na sua conta independentemente dos mercados e da economia.

Que pode fazer presença no seu saldo bancário ainda que o Ibovespa e as criptomoedas despenquem... uma espécie de mercado “anticrise”.

Se esse cenário hipotético te interessa, ao menos dê a si mesmo a chance de transformá-lo em realidade. Basta clicar no botão abaixo e se inscrever para acessar o material do Granville.

QUERO ME INSCREVER

Este conteúdo é patrocinado e apresentado por Empiricus