Nubank lança Tesouro Direto em seu aplicativo

O Nubank lançou nesta segunda-feira, 6, a opção de investimento em Tesouro Direto via aplicativo. O aporte inicial é a partir de 30 reais e as opções de investimento em títulos públicos de renda fixa são distribuídos em quatro categorias: Tesouro Selic, Tesouro IPCA, Tesouro Prefixado eTesouro RendA+ (título com foco em aposentadoria complementar). De acordo com a empresa, nas próximas semanas, o acesso será liberado de forma gradual aos clientes com perfil elegível.

Dentro do app, o cliente do Nubank encontrará informações sobre a data de vencimento, rendimento, liquidez e explicação sobre variações no valor do título que podem ser identificadas antes do vencimento. As aplicações e os resgates de títulos do Tesouro Direto podem ser feitos nos dias úteis, em horário comercial, das 9h30 às 18h. Os preços e as taxas podem ser checados no momento da transação.

O Nubank explicou ainda que não cobra taxa para quem quiser investir em títulos públicos, mas há a taxa de custódia, cobrada pela bolsa. A taxa de custódia é de 0,20% ao ano, cobrada semestralmente, nos meses de janeiro e julho. Esse percentual é aplicado em cima do valor total que o investidor tem em cada título. Mas há exceções:

Tesouro Selic: essa taxa só é aplicada para valores acima de R$ 10 mil. Investimentos nesse título abaixo desse valor são isentos;

essa taxa só é aplicada para valores acima de R$ 10 mil. Investimentos nesse título abaixo desse valor são isentos; Tesouro RendA+: a taxa de custódia é isenta para quem mantiver o título até a data de vencimento.

Taxa de custódia no momento do resgate

Os investidores que venderem seus títulos antes da data de vencimento também pagam uma taxa de custódia para a B3 por esse resgate. A cobrança é regressiva e proporcional aos dias em que o título ficou em custódia, desde a última cobrança semestral.

O Nubank destaca que com a oferta do Tesouro Direto, antes disponível apenas via plataforma da NuInvest, o app segue o curso de expansão de produtos de investimentos em seu aplicativo.