Neymar leva R$ 1 mi em 18 horas, Anitta em 5 dias - e você, demora quanto?

Um sonho que parece impossível para a maioria da população é chegar à quantia de R$ 1 milhão, considerada sinônimo de sucesso financeiro. Mas será que se tornar um milionário é algo tão fora da realidade?

É claro que donos de empresas bem-sucedidas e profissionais com remuneração acima da média são capazes de juntar esse montante num espaço de tempo bem menor do que um cidadão comum, que recebe seu salário ou tem um pequeno negócio.

Contudo, com um plano bem executado e disciplina, ser milionário se torna extremamente viável. Abaixo, separamos uma lista de quanto tempo grandes personalidades precisam para gerar R$ 1 milhão e de quanto tempo você precisaria para isso, de acordo com seus rendimentos mensais. Confira:

Elon Musk – 2 minutos

O bilionário dono da Tesla e grande incentivador das criptomoedas é figurinha carimbada nas listas das pessoas mais ricas do planeta, oscilando nas primeiras posições com Jeff Bezos, da Amazon, e Bill Gates, da Microsoft.

Além de ser o principal acionista de uma empresa listada na bolsa americana, Musk possui uma diversidade muito grande de investimentos, o que dificulta o trabalho de calcular quanto seria o seu “salário”. Portanto, vamos usar como base a evolução de sua fortuna no ano passado, que considera também a valorização de suas ações.

De acordo com o portal Uol, em 2021 a fortuna de Musk passou de US$ 190,5 bilhões para US$ 236,8 bilhões. Usando o câmbio do fim do ano, isso equivale a um ganho de R$ 266 bilhões ao longo de 12 meses, o que dá cerca de R$ 517 mil por minuto. Ou seja, em menos de duas voltas do ponteiro, Musk já teria acumulado R$ 1 milhão.

Neymar – 1,5 dia

O craque brasileiro é um dos jogadores de futebol mais bem pagos de todo o planeta. De acordo com o globoesporte.com, Neymar tem o maior salário do futebol francês, com um contracheque mensal de € 4,08 milhões, ou cerca de R$ 21,5 milhões na cotação atual. Isso dá algo em torno de R$ 715 mil por dia. Ou seja, em menos de 36 horas, ou um dia e meio, Neymar já recebe R$ 1 milhão do seu clube, o Paris Saint-Germain.

Isso sem contar bonificações extras, patrocínios exclusivos ou investimentos, já que o craque é um conhecido comprador de criptoativos.

Anitta – 5,5 dias

A cantora Anitta ficou em evidência nos últimos dias depois que seu hit “Envolver” chegou à primeira posição global do Spotify, a principal plataforma de streaming de áudio do planeta. Segundo estimativas, ela poderia receber ao menos R$ 800 mil da plataforma só pelas execuções dessa canção.

Entretanto, as receitas dos artistas são muito mais vultosas, por conta do uso de direitos autorais, propagandas e shows. Por isso, é extremamente difícil estimar quanto ganharia a Anitta, por exemplo.

Contudo, podemos afirmar que a artista precisa de poucos dias para gerar R$ 1 milhão. Segundo a revista Forbes, a fortuna da cantora é avaliada em cerca de R$ 553 milhões. Se Anitta aplicasse todo esse dinheiro em um investimento conservador, como um título de renda fixa que paga 1% ao mês, embolsaria, todos os meses, R$ 5,5 milhões.

Ou seja, para ganhar R$ 1 milhão em juros, Anitta precisaria de apenas 5,45 dias. Claro que este tempo deve ser bem menor por conta da remuneração corrente da cantora, advinda de seu trabalho e parcerias comerciais.

Jair Bolsonaro – 2 anos e 8 meses

O ocupante do cargo mais alto do Executivo nacional, a Presidência da República, precisa de 2 anos e 8 meses no cargo para embolsar R$ 1 milhão. De acordo com a CNN Brasil, Jair Bolsonaro recebe R$ 30.934,70 mensais.

Claro que a conta aqui envolve apenas os salários oficiais do presidente, já que as despesas oficiais e auxílios tornam os valores bem mais expressivos. Além disso, não está incluída nenhuma outra possível fonte de renda de Bolsonaro.

E para você, quanto tempo é necessário para gerar R$ 1 milhão?

Será que se você não for empresário ou artista nem tiver salário de político ou jogador de futebol, você conseguiria juntar R$ 1 milhão? A resposta é: sim, é possível.

É claro que, como já dizia Silvio Santos, “uma coisa é ganhar R$ 1 milhão e outra coisa é juntar R$ 1 milhão”, pois temos que usar o dinheiro para nossos gastos pessoais. Dependendo de como você poupa e de como investe, portanto, pode chegar a essa cifra mais rapidamente.

Assim, seguir uma estratégia coerente de investimentos pode encurtar muito seu caminho. Para facilitar seu plano, fizemos uma projeção de quanto tempo você levaria para juntar R$ 1 milhão de acordo com o que poupa e onde investe. Confira:

Guardando R$ 1 mil por mês na poupança: 30 anos

Considerando o teto do rendimento da poupança, de 0,5% a.m. (o que só ocorre quando estamos com a Selic acima de 8,5% a.a.) – e desconsiderando a TR, o tempo para juntar R$ 1 milhão com aportes mensais de R$ 1 mil seria de 359 meses, ou seja, quase 30 anos.

O rendimento baixíssimo da poupança faz com que pessoas levem uma vida inteira para ter R$ 1 milhão na conta, isso se mantiverem aportes regulares e não tirarem o dinheiro de lá ao longo de três décadas. Ou seja: nada de comprar uma casa, por exemplo. Isso ainda considerando o rendimento da poupança em tempos de juros altos, o que não vinha acontecendo nos últimos anos.

Investindo R$ 1 mil por mês no plano milionário: 13 anos

Diferentemente da poupança, que rende 0,5% a.m, o plano milionário consiste em uma estratégia de investimento que, desde 2015, teve uma rentabilidade de 399%. Isso dá, aproximadamente, um retorno de 1,8% a.m.

Apesar de retornos passados não serem garantia de lucros futuros, com esta rentabilidade e com aportes mensais de R$ 1 mil, os juros compostos se tornam uma bola de neve e seu patrimônio chegaria a R$ 1 milhão em 165 meses, pouco mais de 13 anos.

QUERO CONHECER O PLANO MILIONÁRIO

Investindo R$ 100 por mês no plano milionário: 24 anos

Segundo o IBGE, a renda média do brasileiro é de R$ 2.587. Além disso, o salário mínimo está em R$ 1.212, o que inviabiliza para boa parte da população juntar R$ 1.000 por mês. Para mostrar que o plano milionário vale para todos, contudo, fizemos também uma projeção de quanto tempo seria necessário para ter R$ 1 milhão com aportes mensais de apenas R$ 100.

O tempo, evidentemente, é maior do que depositando R$ 1 mil, mas está longe de ser 10 vezes maior. Na verdade, é menor do que o dobro: seriam cerca de 291 meses, pouco mais de 24 anos. Como isso acontece? Os juros compostos fazem seu patrimônio render cada vez mais ao longo do tempo.

Portanto, com o plano milionário, é possível ter R$ 1 milhão mais rápido do que na poupança, isso aportando um valor dez vezes inferior, praticamente simbólico, todos os meses.

MAS O QUE É O PLANO MILIONÁRIO? CLIQUE AQUI E CONFIRA

Embora 24 anos possa parecer um tempo muito longo, isso não é verdade quando tratamos de independência financeira. Imagine um jovem de 18 anos que decida abdicar de algum luxo e investir R$ 100 por mês no plano milionário. Aos 42 anos, ele estaria confortável financeiramente e com R$ 1 milhão na conta…

O mesmo vale para quem começa mais tarde e deseja se aposentar aos 65 anos, por exemplo. Para ter R$ 1 milhão ao parar de trabalhar, ele precisaria começar a investir aos 41 anos, apenas R$ 100 por mês. Claro que, quanto antes, melhor, mas a idade não precisa ser um limitador para buscar a independência financeira.

Quem coordena o plano milionário?

A estratégia de investimentos para buscar chegar a R$ 1 milhão no menor tempo possível tem como principal mente por trás o analista Felipe Miranda.

Miranda é o responsável por uma carteira que entregou, desde 2015, um retorno de 399%, multiplicando por cinco vezes qualquer valor colocado lá no início. E olha que estamos incluindo aí uma crise do tamanho de uma pandemia, senão a rentabilidade poderia ter sido bem maior.

O especialista garante que não existem milagres para ficar milionário:

“Se o investidor acha que, com o plano, vai ficar milionário do dia para a noite, já tratamos de fazê-lo desistir. Não é algo que cai do céu, é preciso trabalhar e investir. O que posso garantir é que, em 20 anos de mercado financeiro, esse é o método mais eficiente e rápido para alcançar R$ 1 milhão em patrimônio”, explica.

Para saber mais detalhes, Miranda gravou um vídeo onde explica os detalhes e todas as etapas do plano. Para acessar, basta clicar no botão abaixo:

CONHEÇA O PLANO MILIONÁRIO E ACELERE A BUSCA POR SEU PRIMEIRO (OU PRÓXIMO) MILHÃO

Este conteúdo é patrocinado e apresentado por Empiricus