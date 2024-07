Nem XPML11, nem MXRF11: veja 5 FIIs promissores em julho, segundo a Empiricus

Acaba de ser divulgado o ranking com os melhores fundos imobiliários para comprar em julho, segundo a Empiricus, casa de análise do grupo BTG Pactual.

Mas já adianto que alguns dos grandes FIIs do mercado, como Maxi Renda (MXRF11) e XP Malls (XPML11) ficaram de fora da lista.

Embora esses sejam grandes FIIs da bolsa, com alto valor patrimonial e grande volume de cotistas, eles não estão entre os preferidos deste mês, na visão de Caio Araujo, analista de fundos imobiliários da casa.

A seleção feita por ele para julho conta com FIIs de diferentes setores e estratégias de atuação. A ideia é gerar diversificação para a carteira do investidor, enquanto ele busca lucrar com:

A valorização das cotas dos FIIs, que estão com desconto em relação ao seu valor patrimonial ; Com o pagamento de dividendos “gordos”, em alguns casos, de até dois dígitos em 2024.

E, em julho, o analista trouxe uma recomendação que, nas contas dele, pode gerar até 20% de retorno, se somados o potencial de valorização da cota com os dividendos projetados para os próximos 12 meses.

5 fundos imobiliários baratos para investir em julho e buscar até 20% de retorno

Os fundos imobiliários selecionados por Caio para investir em julho estão baratos, têm liquidez robusta e um bom histórico de gestão, fatores de grande importância, de acordo com o analista.

É por isso que, atualmente, ele recomenda a compra desses FIIs e não tem MXRF11 e XPML11 na carteira recomendada com o Top 5 fundos imobiliários para o mês atualmente.

E aqueles que seguem essas recomendações mensais de Araujo já puderam colher bons frutos neste ano. Veja a comparação entre o desempenho da carteira do analista, o Ifix (principal índice dos FIIs na bolsa) e o CDI (índice de renda fixa):

Fonte: Empiricus

Na prática, quem investiu nos FIIs recomendados pelo analista obteve lucro de 8,85%, à frente do rendimento de 6,07% do Ifix (principal índice de fundos imobiliários da bolsa) e dos 7,13% do CDI no período.

Para julho, uma das principais apostas de Araujo é um fundo imobiliário de tijolo já bem tradicional e que é um “sinônimo de qualidade”, nas palavras do analista. E devido ao estresse dos mercados nos últimos meses, o FII sofreu uma queda na bolsa que abriu uma oportunidade de se posicionar pagando barato, segundo Araujo.

“Nas nossas contas, o fundo confere uma oportunidade de 20%, se considerarmos a possibilidade de ganho de capital mais a distribuição de dividendos ao longo dos próximos 12 meses”, explica.

Mas esse é apenas um dos fundos imobiliários recomendados por Araujo para investir em julho. Agora, você pode conhecer todas as 5 recomendações de maneira gratuita. Basta clicar no link abaixo para conferir a seleção:

Veja a seleção com os FIIs mais promissores para julho em um relatório gratuito

Todos os meses, Caio Araujo disponibiliza um relatório com os fundos imobiliários de maior potencial da bolsa. E a boa notícia é que o relatório com as indicações de julho já está disponível para qualquer pessoa interessada.

Isso porque a Empiricus liberou o acesso a esse relatório como cortesia. Ou seja, você não precisa pagar nada e nem se comprometer de nenhuma forma com a casa de análise para poder conhecer todas as indicações.

Para liberar o seu acesso, basta clicar no botão abaixo e se cadastrar para receber o relatório no seu e-mail. Fique tranquilo, é tudo gratuito mesmo.

Por isso, eu sugiro que você libere seu acesso e ao menos dê uma “espiada” nos FIIs recomendados. Depois você decide se essas indicações fazem sentido para o seu patrimônio:

