Nem Magalu (MGLU3), nem Weg (WEGE3): veja as 10 ações que podem disparar

O Magazine Luiza (MGLU3) e a Weg (WEGE3) fizeram história na bolsa brasileira. Hoje, as empresas são “queridinhas” dos investidores por já terem tido valorizações capazes de mudar a vida financeira de muita gente.

A ação do Magalu, por exemplo, foi de meros R$ 0,03, em 2015, para R$ 27,42 durante o “boom” do e-commerce, em 2020. O mesmo que 91.300% de valorização em 5 anos.

Para você ter uma ideia da dimensão, aqui um investimento de R$ 1.500 poderia ter se tornado mais de R$ 1 milhão.

Em linha, algo semelhante aconteceu com a ação da Weg, que foi de R$ 0,10 quando estreou na bolsa, em 2000, para R$ 24,27, em 2020. O mesmo que 24.000% de valorização em 20 anos.

Nessa oportunidade, um investimento de R$ 5 mil poderia ter feito um milionário.

Embora sejam de nichos completamente distintos (o Magazine Luiza é do varejo e a Weg do setor de equipamentos eletroeletrônicos), há uma característica em comum que proporcionou que ambas tivessem valorizações tão expressivas na bolsa…

Elas eram small caps. Ou seja, eram empresas pequenas, com pouca liquidez e baixo volume de negociação na bolsa. Mas, em contrapartida, tinham modelos de negócio capazes de torná-las grandes no mercado.

E foi justamente o que aconteceu. Hoje, as companhias são referência em seus setores e dificilmente seria possível capturar valorizações como as que elas tiveram novamente.

A boa notícia, porém, é que a bolsa está cheia de ações com potencial semelhante ao do Magazine Luiza e da Weg.

É claro que é impossível dizer que elas podem ter valorizações na mesma proporção que o Magalu e a Weg tiveram. Afinal, retornos passados não são garantia de retornos futuros, e cada empresa reage de uma maneira ao desenrolar da economia e de seu próprio negócio.

Mas o ponto é que existem 10 ações ainda em “estágio embrionário” na bolsa, com menos de R$ 5 bilhões de valor de mercado, e que têm potencial para seguirem os passos das duas gigantes.

Essas ações foram garimpadas por Rodolfo Amstalden, sócio-fundador e analista de small caps da Empiricus Research. Para ele, elas são as favoritas para surfar no novo cenário econômico que está se formando para o Brasil neste 2º semestre.

NEM MAGALU, NEM WEG: SAIBA COMO ACESSAR 10 SMALL CAPS PARA INVESTIR AGORA

A seguir, te explico melhor que ações são essas e como você pode conhecê-las.

As melhores oportunidades da bolsa não estão nos cisnes, mas sim nos patinhos feios…

Embora o Magalu e a Weg tenham tido valorizações capazes de mudar a vida financeira de muitos brasileiros, foram poucos os que de fato aproveitaram as oportunidades. Sabe por quê?

Pois o investidor quase sempre está olhando apenas para os “cisnes da bolsa”. Isto é, para ações de empresas como a Petrobras, Vale e Banco do Brasil.

É claro que elas são ótimas empresas, com histórico louvável, alta geração de caixa, pagamento de dividendos gordos e crescimento consistente ao longo dos anos.

Mas a verdade é que, se você quiser ter a chance de capturar valorizações como as que eu te mostrei acima, precisa começar a olhar também para os “patinhos feios”.

O Magalu e a Weg eram patinhos feios da bolsa antes de se tornarem cisnes. Aos olhos dos investidores institucionais, essas ações sequer valiam a pena.

Isso porque elas eram empresas pequenas, ainda pouco rentáveis e que tinham até problemas operacionais, no caso do Magazine Luiza. Com isso, praticamente ninguém tinha olhos para elas.

Mas a verdade é filha do tempo e, aqueles que tiveram paciência e acreditaram no modelo de negócio das empresas, foram recompensados com uma multiplicação de patrimônio de até 90 vezes.

Mas se você não aproveitou nenhuma dessas oportunidades, aqui vai uma boa notícia. Para Rodolfo Amstalden, podem haver 10 novas chances com potencial semelhante.

Ele selecionou 10 ações small caps que são patinhos feios agora, mas com potencial de se tornarem cisnes na bolsa em breve.

São ações que, só neste ano, já tiveram 70% de lucro, enquanto o Ibovespa valorizou apenas 10%. Ou seja, renderam 7 vezes mais que o principal índice da bolsa em 2023. Veja:

Mas isso ainda pode ser “fichinha” se pensarmos que essa valorização aconteceu em um momento de juros ainda em patamares elevados, de 13,75% ao ano.

Imagine como essas ações podem desempenhar em um contexto de juros mais baixos, que têm perspectiva de cair para até 11% ao ano no final de 2023?

Esse é o tipo de oportunidade que pode mudar a vida financeira de alguém. E dessa vez você está sendo avisado com antecedência e tem tempo para se preparar.

No dia 18 de setembro, Amstalden mostrará como acessar todas as 10 ações small caps para os investidores interessados em uma transmissão online e gratuita.

Para participar, basta reservar a sua vaga clicando no botão abaixo. A inscrição é 100% gratuita:

As 10 ações com o maior potencial da bolsa a um clique de você; veja como conhecê-las

As 10 small caps selecionadas por Rodolfo Amstalden, da Empiricus Research, foram bastante penalizadas com o ciclo do juro alto, ficaram extremamente baratas e agora podem capturar a nova tendência de alta da bolsa.

Com essas ações na carteira, o analista acredita que pessoas comuns podem mudar de vida financeira sem correr riscos desnecessários e com uma perspectiva de ganhos possíveis, ancorada em análises bem fundamentadas.

Portanto, se essa oportunidade faz sentido para você, convido-o a se inscrever em uma lista de interessados para conhecer as recomendações do analista.

Pode ficar tranquilo, pois você não gasta nada para se inscrever e ter mais informações sobre essa oportunidade. Depois, você pode decidir se as indicações fazem sentido para o seu patrimônio ou não:

