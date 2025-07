Não invista este mês sem antes conferir estas recomendações

Você já viu alguém iniciar uma dieta na sexta-feira? Ou talvez se matricular em uma academia no sábado, ou em um curso de idiomas no meio do semestre?

É possível que sim, mas sabemos que não é comum – a maioria das pessoas prefere começar novas atividades no início de um novo ciclo.

E se o seu objetivo é aprender mais sobre investimentos, esta é a hora certa: o portal de notícias Money Times está disponibilizando acesso gratuito a mais de 70 carteiras com recomendações de investimento para o mês de julho, para que você comece o 2º semestre do ano com o pé direito.

Entre ações brasileiras, fundos imobiliários, BDRs, ativos para buscar dividendos e outros tipos de investimentos, pode ser difícil escolher por onde começar a estudar e a investir.

E mesmo nos casos de investidores que já estão habituados com os nomes e as opções do mercado financeiro, é preciso estar informado e atento para as oportunidades de um novo semestre.

RECEBA O ACESSO GRATUITO A MAIS DE 70 CARTEIRAS RECOMENDADAS

Os fatores que podem impactar no desempenho das ações no 2º semestre

São diversos fatores que vêm influenciando o desempenho dos ativos nos últimos tempos e que devem interferir nas operações e no mercado.

Exemplo disso são as altas nas taxas de juros, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. A expectativa dos analistas era de que a Selic encerrasse o ciclo de alta na última reunião do Copom, o que acabou não acontecendo.

Nos EUA, o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, afirmou que o ciclo de cortes de juros do país pode ser retomado este ano, mas que as tarifas anunciadas por Trump motivaram o adiamento dessa decisão.

Falando em tarifas, a política de guerra comercial adotada pelo presidente dos EUA tem preocupado empresários. As incertezas com relação ao cenário inflacionário do país fazem com que investidores aumentem a cautela ao aplicar seu capital.

Mas o cenário de incertezas não se restringe ao país mais rico do mundo, por aqui, estamos nos aproximando de um ano eleitoral. Sem ter certeza de qual será o andamento nos próximos meses, o mercado costuma reagir com aumento da volatilidade.

VEJA COMO SE PREPARAR PARA INVESTIR NO SEGUNDO SEMESTRE

Como identificar o potencial de valorização de um investimento?

Sabendo de alguns dos fatores que devem influenciar o desempenho das ações e outros ativos do mercado nos próximos meses, é esperado que surja a dúvida: onde investir, afinal?

Todos os meses, o portal de notícias Money Times acompanha carteiras de ações, fundos imobiliários, BDRs e ativos com foco em dividendos de mais de 20 casas de análise, bancos e corretoras.

E você pode ter acesso a elas de forma totalmente gratuita. Somadas, são mais de 70 carteiras com recomendações para investir em julho, que vão te ajudar a encontrar as melhores oportunidades disponíveis no mercado financeiro.

Seguindo as recomendações de analistas que estão sempre “garimpando” as “joias escondidas”, os riscos de investir diminuem e as chances de multiplicar seu patrimônio aumentam. É sempre importante ter em mente que ganhos passados não são garantia de retornos futuros, mas a perspectiva de lucros atrativos aumenta quando se pode contar com as dicas de profissionais.

Para saber onde investir no mês de julho, a equipe de repórteres do Money Times reuniu carteiras recomendadas das principais instituições financeiras do país em um só lugar, que está a um clique de distância, e é totalmente gratuito.

Se você quer receber as recomendações de ações, fundos imobiliários, títulos de renda fixa, BDRs, ativos para buscar dividendos e outros tipos de investimentos, basta clicar no link abaixo gratuitamente e conferir as principais indicações de nomes de peso no mercado.

Lembre-se: é totalmente gratuito e pode te ajudar a capturar ganhos expressivos neste mês.

GRÁTIS: CLIQUE PARA ACESSAR MAIS DE 70 CARTEIRAS RECOMENDADAS