Não é só PETR3, VALE3 e ITUB4; analista aponta 5 ações ‘fora do radar’ para buscar dividendos agora

Vale (VALE3), Itaú (ITUB4), Petrobras (PETR4) e Taesa (TAEE11), você tem essas ações na sua carteira de dividendos?

Quando o assunto são ações para buscar dividendos, esses nomes tendem a aparecer com mais frequência nas carteiras dos investidores.

E não é para menos, setores como bancos, utilities e commodities costumam se destacar, especialmente no quesito volume de distribuição.

A Petrobras, por exemplo, pagou nos últimos 12 meses R$ 6,39 por ação e está entre as 20 maiores pagadoras de dividendos do mundo.

Por conta dos números que chamam atenção, muitos acabam escolhendo as ações para as carteiras de dividendos olhando apenas para o valor dos proventos, o que é um “erro do investidor”, segundo o analista da Empiricus, Ruy Hungria.

Por outro lado, o analista aponta que isso acaba sendo bom pois “deixa empresas boas fora do radar” da grande maioria, abrindo mais espaço para o investidor mais atento conseguir aproveitar essas oportunidades.

Nesse sentido, Hungria destaca 5 ações que podem entregar bons dividendos agora.

Ações para buscar dividendos ‘fora do radar’

Ruy Hungria explica que existe um “segredo” para encontrar boas pagadoras de dividendos na Bolsa. Segundo o analista, “o que o investidor tem que focar, não é no quanto a empresa paga [de dividendos], mas o quanto ele recebe de dividendos em relação ao que ele investiu”.

Para explicar a relação, imagine dois cenários: no primeiro você compra 20 mil ações da “Empresa X” a R$ 50 cada ou R$ 1 milhão no total.

A “Empresa X” vai pagar um dividendo de R$ 0,50 por ação, o que gera um retorno de R$ 10 mil para você. Não é nada mal, mas é um investimento inicial bem alto.

Agora, imagine que você comprou 20 mil ações da “Empresa Y” que custam R$ 15 cada ou R$ 300 mil no total. A “Empresa Y” vai pagar dividendos de R$ 0,25 por ação, o que representa um ganho de R$ 5.000.

A primeira coisa que a maioria das pessoas costumam observar é que o valor dos dividendos caiu pela metade na “Empresa Y”. Porém, precisamos levar em consideração outros três fatores.

O primeiro deles é que o investimento inicial foi 70% menor. Além disso, o dividend yield (o retorno em dividendos sobre o valor da ação) da “Empresa Y” é de 1,6%, enquanto que o da “Empresa X” é de 1%.

Por fim, supondo que você tivesse R$ 1 milhão para investir, ao optar por comprar ações da “Empresa Y” seria possível triplicar a quantidade de ações o que geraria um retorno de R$ 15 mil só com os dividendos. Ou seja, 50% mais do que o retorno com a “Empresa X”.

Ou seja, “não adianta nada uma empresa pagar bilhões em dividendos e você ter que investir uma quantia relevante para comprar ações dela”, aponta Ruy Hungria.

Mas não é só isso: segundo o analista, é importante também estar atento a outros fatores, como, por exemplo, o desempenho da empresa, a expectativa de crescimento no longo prazo e a capacidade de gerar receitas.

Em outras palavras, o desempenho das ações da companhia, mesmo para o investidor focado em dividendos, também é importante. Isso porque pouco adianta um dividend yield alto de um lado e uma desvalorização de capital do outro.

Ao focar em empresas que pagam dividendos e têm boas expectativas de valorização das ações, o investidor pode conseguir encontrar oportunidades na Bolsa brasileira – muito além dos nomes “famosos”.

Nesse sentido, o analista resolveu dar uma “colher de chá” para quem está interessado em encontrar essas pagadoras de dividendos “fora do radar”.

Durante o programa Onde Investir, Hungria liberou o acesso à carteira com as 5 ações para buscar dinheiro “pingando na conta” agora.

Gratuito: 5 ações para buscar dividendos agora

Os analistas da Empiricus selecionam as 5 ações que, na visão deles, têm um maior potencial de entregar bons dividendos, além de ganhos de capital.

A lista com as 5 ações para buscar dividendos tem alguns nomes já conhecidos, mas também ativos “fora do radar”.

Por exemplo, uma das recomendações dos analistas é uma ação do setor de construção civil que, no ano, já valorizou 50% e recentemente anunciou o pagamento de quase R$ 80 milhões em dividendos.

A boa notícia é que você pode conhecer em primeira mão e de graça esta ação e a carteira completa. Durante o programa Onde Investir, o analista Ruy Hungria liberou o acesso gratuito para os leitores do Seu Dinheiro/ Money Times, portal parceiro do Seu Dinheiro.

Para liberar o seu acesso é muito simples, basta clicar no botão e seguir as instruções. Pode ficar tranquilo, pois o acesso é gratuito e em nenhum momento você terá que pagar por este material:

*Este conteúdo é apresentado por Empiricus.