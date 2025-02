Não é Nvidia: ação americana que caiu 8% pode ‘surfar’ o boom da IA

O lançamento da inteligência artificial chinesa DeepSeek sacudiu o mercado de tecnologia neste início de ano. A nova concorrente do ChatGPT levantou dúvidas sobre a valorização do setor e levou a uma onda de liquidação entre as big techs.

A Nvidia (NVDA | NVDC34), principal referência em chips de IA, foi a mais impactada. Em apenas um dia, a empresa perdeu quase US$ 600 bilhões em valor de mercado.

Desde o início de 2025, a gigante americana dos chips de IA acumula queda de 6% na Nasdaq com as incertezas no mercado. Muitos investidores têm aproveitado a despencada recente para investir nos papéis da companhia. Para ter ideia, só nos últimos 5 dias, o ativo NVDA disparou 13%.

Na visão de Enzo Pacheco, analista da Empiricus Research, a nova concorrente no setor de IA não invalida o potencial de crescimento do segmento. Ainda assim, segundo o especialista, ainda não é hora de comprar as ações da Nvidia, embora seja uma excelente empresa.

Isso porque mesmo com a queda em janeiro, o papel é negociado a cerca de 50 vezes lucro, um múltiplo bastante alto.

Enquanto isso, o analista prefere outra ação americana que despencou 8% neste ano em meio ao caso DeepSeek.

Trata-se de uma companhia de tecnologia que dificilmente ocupa os holofotes, mas que Enzo acredita que pode gerar bons lucros para os investidores, principalmente por ter ficado ainda mais barata recentemente.

Essa empresa já tem mais de 40 anos de experiência no mercado e tem se destacado, principalmente, pela produção de servidores de inteligência artificial.

Enzo Pacheco explica que essa linha de negócio está evoluindo entre 50% e 60% por ano e, embora ainda represente uma parte pequena do negócio, é o principal vetor de crescimento da companhia hoje.

Pensando nesse potencial de crescimento e no preço atual do papel, o analista defende que esse papel está em um bom patamar de compra.

As maiores gestoras do mundo já investem nesta ação de IA promissora

O analista da Empiricus Research não é o único que está de olho nessa ação de tecnologia. Tubarões do mercado, como as duas maiores gestoras do mundo, também têm esse papel no radar para buscar lucros.

Para ter ideia, a BlackRock e a Vanguard Group possuem, somadas, cerca de 13,4% das ações dessa companhia nos portfólios geridos.

Além delas, outros gigantes como o Morgan Stanley e o Bank of America têm exposição ao papel.

Ou seja: embora essa empresa seja menos conhecida que a Nvidia e outros grandes players de inteligência artificial, a companhia tem conquistado investidores de peso e pode ser mais um sinal positivo da atratividade da ação.

Esta ação de IA faz parte de uma seleção exclusiva de ativos internacionais ‘premium’ para fevereiro

Nos últimos 5 anos, essa empresa valorizou 300% na bolsa de Nova Iorque. E Enzo Pacheco acredita que há potencial para novos lucros daqui para frente, ainda mais após a ação ter ficado mais barata com o recuo recente.

“Como entendo que a demanda por chips continuará aquecida, a queda em janeiro parece ter aberto uma oportunidade de investimento na empresa”, afirmou.

Não é à toa que essa ação foi incluída entre os 10 ativos internacionais mais promissores para investir no cenário atual.

O analista selecionou os papéis com os melhores fundamentos e que estejam em um bom ponto de entrada para se posicionar em diferentes setores, desde os mais tradicionais como o de saúde até os mais “apimentados” como o e-commerce.

Já adianto que Enzo aproveitou as quedas do “caso DeepSeek” para recomendar diversas ações de tecnologia que ficaram em um patamar de preço muito atrativo.

Portanto, além desse papel que se destaca com servidores de IA, há outras companhias do segmento neste portfólio que também podem entregar lucros atrativos para o investidor.

