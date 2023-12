Multiplan (MULT3) paga R$ 175 milhões em JCP hoje; veja se você tem direito

A Multiplan (MULT3) distribui nesta quarta-feira, 20, R$ 175 milhões em juros sobre capital próprio (JCP). Confira abaixo mais informações e descubra se você terá direito aos proventos da companhia.

Quanto a Multiplan (MULT3) vai pagar em JCP por ação?

Em fato relevante, a Multiplan (MULT3) informou que a distribuição será de R$ 0,29900117547 por ação em JCP.

Quem tem direito a receber o JCP da Multiplan (MULT3)?

O pagamento teve como base a posição acionária de 26 de dezembro de 2022 (data com). As ações foram negociadas sem direito aos proventos a partir do dia 27 de dezembro de 2022.

Multiplan (MULT3) no 3º trimestre

O lucro líquido da Multiplan (MULT3) no terceiro trimestre foi 41% maior do que um ano antes, chegando a R$ 263,4 milhões. As vendas dos lojistas totalizaram R$ 5,2 bilhões, um crescimento anual de 8,1%. Com isso, a receita da Multiplan cresceu 12,3% entre julho e setembro na comparação anual, chegando a R$ 511 milhões.

“Onde o varejo cresce é dentro do shopping. Mais importante do que olhar os resultados trimestrais é olhar a tendência”, argumentou Armando d'Almeida Neto, diretor de relações com investidores da Multiplan, em entrevista ao EXAME In.