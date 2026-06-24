Milionário com renda fixa: Selic alta torna sonho possível, mas exige tempo

Com títulos do Tesouro IPCA+ pagando perto de 9% acima da inflação e a expectativa de que os juros reais permaneçam elevados por um período prolongado, a renda fixa, que já é a preferida do investidor brasileiro, vive um dos momentos mais atrativos dos últimos anos. Em meio a esse cenário, o sonho do primeiro milhão parece mais próximo, mas, afinal, é possível construir um patrimônio de R$ 1 milhão investindo apenas em renda fixa?

De acordo com planejadores financeiros consultados pela EXAME, as contas mostram que sim. Mas também revelam que o resultado depende menos da taxa do momento e mais da combinação entre aportes regulares, prazo e disciplina.

Tomando como ponto de partida a renda média do trabalhador brasileiro, de R$ 3.732 mensais no primeiro trimestre de 2026, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o desafio começa, porém, no orçamento doméstico.

Utilizando a regra financeira estadunidense conhecida como 50/30/20 — pela qual 50% da renda é destinada a despesas essenciais, 30% ao consumo e lazer e 20% à formação de patrimônio — sobrariam R$ 746,40 por mês para investimentos considerando o rendimento mensal médio do brasileiro.

As simulações elaboradas pelo planejador financeiro Jeff Patzlaff, especialista em investimentos, esse aporte mensal seria suficiente para acumular pouco mais de R$ 1 milhão ao longo de 21 anos, considerando uma rentabilidade equivalente à Selic atual, de 14,25% ao ano. O resultado final seria um patrimônio bruto de R$ 1,04 milhão.

"Sabemos que, no cenário atual, com o preço do azeite e do aluguel, fazer R$ 1.866 cobrirem as contas básicas exige um malabarismo digno de circo. Mas, assumindo que seja possível preservar esses R$ 746,40 por mês para investimentos, o primeiro milhão pode ser alcançado em cerca de 21 anos", afirma Patzlaff.

Tesouro Selic

Aporte mensal: R$ 746,40

Prazo: 21 anos (252 meses)

Rentabilidade considerada: Selic 14,25% ao ano (taxa mensal de 1,12%)

Resultado: Um acumulado bruto de R$ 1.039.968,21

A conclusão, porém, está longe de ser tão simples quanto parece. Carlos Castro, planejador financeiro CFP pela Planejar, destaca que um dos maiores erros é acreditar que existe um percentual universal de poupança capaz de funcionar para todas as pessoas.

Castro argumenta que os tradicionais 20% da renda destinados a investimentos podem não ser suficientes dependendo da idade do investidor e do prazo disponível para alcançar o objetivo.

"Dependendo da meta, esses 20% não serão suficientes ou serão suficientes em um horizonte que pode ser inexequível. É preciso fazer as contas para entender se a combinação entre valor investido e tempo realmente faz sentido para cada situação", afirma.

As simulações apontam que, mantido o aporte mensal de R$ 746,40, mas aplicando metade desse total em Tesouro Selic, outros 20% em Tesouro IPCA+ e os demais 30% em Tesouro Prefixado, o investidor acumularia cerca de R$ 422 mil em 15 anos. Em 20 anos, o patrimônio subiria para R$ 881 mil. Apenas cinco anos depois, entretanto, o montante praticamente dobra, alcançando R$ 1,77 milhão.

Os cálculos foram feitos levando em consideração o Tesouro Selic associado a uma rentabilidade de Selic + 0,0742%, com o Tesouro IPCA de rentabilidade de "IPCA + 7,83%" e o Tesouro Pré (Prefixado) com uma taxa de rentabilidade de 14,76% ao ano.

A diferença, segundo Patzlaff, ilustra a força dos juros compostos. Nos primeiros anos, a maior parte do patrimônio é formada pelo próprio esforço de poupança. Com o passar do tempo, porém, os rendimentos passam a responder por uma parcela cada vez maior do crescimento.

É justamente por isso que o prazo costuma ter um peso maior do que a busca incessante pela aplicação que paga alguns pontos percentuais a mais.

"Para alcançar um milhão em qualquer prazo o ideal é tentar adaptar a regra do 50/30/20 pra sua realidade, deixando 50% em liquidez o que normalmente é atrelado a Selic (CDI), 30% em multimercados, ações, e 20% em IPCA+ pensando no longo prazo e na aposentadoria", diz o planejador financeiro.

"Se for preciso aumentar o prazo não há uma falha por isso, é normal recalcular a rota e não é preciso se frustrar", acrescenta o especialista, que defende a diversificação nos investimentos em renda fixa. "Não coloque todos os ovos na mesma cesta, coloque seu dinheiro em diferentes índices (pós, pré, IPCA+), produtos (CDBs, Fundos, Tesouro...) e mercados (renda fixa, multimercado, ações, fundo imobiliários...)".

"Pensando apenas em renda fixa avalie seu perfil de investidor (conservador, moderado ou agressivo) e mescle entre pós, pré e IPCA+, nunca trave todo o seu dinheiro para prazos longos, tenha sempre uma porcentagem em liquidez para emergências, afinal você nunca sabe quando vai precisar de um dinheiro extra devido a uma doença, ou um encanamento estourado na sua casa", complementa Patzlaff.

Investindo R$ 746,40 por mês

(Nesta simulação, você investe um valor fixo e vê o poder do tempo):

Em 15 anos: Você acumula R$ 421.898,89

Em 20 anos: Você acumula R$ 881.201,62

Em 25 anos: Você acumula R$ 1.773.364,13

Divisão: O dinheiro é dividido entre Tesouro Selic (50%), IPCA (20%) e Prefixado (30%)

O caminho ao primeiro milhão para quem pode aportar R$ 1,5 mil por mês

O cenário muda para quem consegue investir R$ 1.500 por mês. Em 15 anos, o investidor pode chegar bem mais próximo da marca de R$ 1 bilhão, ainda que não a bata, investindo R$ 750 no Tesouro Selic, mais R$ 300 no Tesouro IPCA+ e R$ 450 no Prefixado. Em 14 anos, o resultado bruto acumulado será de R$ 847.867,54.

Com cinco anos a mais de investimento, o valor quase dobra em relação ao cenário anterior devido aos juros compostos. Mantendo a mesma base de aporte, o patrimônio acumulado chegaria a R$ 1,07 milhão.

Em horizontes mais longos, os resultados se tornam ainda mais expressivos, com mais de R$ 3,5 milhões em 25 anos.

Cenário de 15 anos (180 meses)

Distribuição do aporte: R$ 750 no Tesouro Selic, R$ 300 no IPCA e R$ 450 no Prefixado

Resultado Bruto Acumulado: R$ 847.867,54

Cenário de 20 anos (240 meses)

Distribuição do aporte: R$ 750 no Tesouro Selic, R$ 300 no IPCA e R$ 450 no Prefixado

Resultado Bruto Acumulado: R$ 1.770.903,58

Cenário de 25 anos (300 meses)

Distribuição do aporte: R$ 750 no Tesouro Selic, R$ 300 no IPCA e R$ 450 no Prefixado

Resultado Bruto Acumulado: R$ 3.563.834,67

Segundo Patzlaff, não é apenas o valor investido que muda. A própria estratégia pode ser diferente.

"Quem aporta R$ 740 por mês não pode se dar ao luxo de abrir mão da liquidez. Se trava todo o dinheiro em um título longo e surge uma emergência, o plano fica comprometido. Já quem investe R$ 1.500 por mês tem mais folga de fluxo de caixa. Isso permite alongar prazos gradualmente e assumir um pouco mais de risco", afirma.

Os juros também exercem influência decisiva sobre a velocidade da acumulação. Em outra simulação, um investidor que aplica R$ 1.000 por mês levaria cerca de 23 anos para atingir R$ 1 milhão com uma Selic de 10% ao ano. Se a taxa média subir para 13,5%, o prazo cai para aproximadamente 20 anos. Com juros de 15%, o objetivo seria alcançado em cerca de 19 anos.

O que o investidor deve levar em conta

A lógica é que quanto maior a rentabilidade, menor o tempo necessário para que os juros compostos façam seu trabalho. Mas, para os especialistas, a discussão não deve se limitar ao patamar da Selic.

O atual momento do mercado trouxe novamente para o radar dos investidores os títulos indexados à inflação. Nesta semana, o Tesouro IPCA+ 2032 chegou a pagar cerca de IPCA + 8,45% ao ano, taxa considerada excepcional pelos especialistas em renda fixa.

Na prática, isso significa que o investidor garante um retorno acima da inflação por todo o período do investimento, desde que mantenha o papel até o vencimento. Patzlaff define esses títulos como uma espécie de "seguro contra a perda do poder de compra".

"O IPCA+ é um colete contra a inflação. O ganho real contratado permanece preservado. O objetivo é que o seu milhão no futuro continue tendo capacidade de compra equivalente à de hoje", afirma.

Castro ressalta, porém, que retornos mais elevados costumam vir acompanhados de riscos que muitos investidores ignoram.

Segundo o planejador financeiro, uma das formas de buscar rentabilidades maiores dentro da renda fixa é alongar os vencimentos dos títulos indexados à inflação. O problema é que isso aumenta a exposição à marcação a mercado, mecanismo que provoca oscilações diárias nos preços dos papéis.

"Quando vê o valor do papel cair na marcação a mercado, acaba resgatando antes do vencimento. Isso, na prática, faz com que ele realize perdas momentâneas e perca o benefício de carregar o título até o fim, quando a rentabilidade contratada se mantém", afirma Castro.

Outra alternativa, de migrar para títulos privados, como CDBs de bancos médios, em busca de taxas superiores às oferecidas pelos títulos públicos, também deve ser bem avaliadas. Nesse caso, o investidor troca risco de mercado por risco de crédito.

"Quando você sai de um título soberano e vai para crédito privado, está assumindo risco adicional em troca de retorno maior. É preciso olhar a qualidade do emissor e não apenas a taxa oferecida", adverte o especialista da Planejar.

O caso recente envolvendo o Banco Master reforçou esse alerta no mercado. Os dois especialistas em finanças concordam que, mais do que escolher o melhor título, o investidor precisa evitar erros que comprometem a estratégia ao longo dos anos.

O principal deles é a falta de consistência nos aportes. "Esse acaba sendo o erro número um. As pessoas não investem de forma consistente, e isso impacta diretamente a meta", diz Castro.

Na lista obstáculos ainda aparecem como ignorar a inflação, girar excessivamente a carteira e pagar imposto desnecessariamente e concentrar recursos em emissores que oferecem taxas muito elevadas sem avaliar adequadamente o risco.