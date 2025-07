Meta Platforms, Amazon e mais 8 ações internacionais para investir em julho

Embora o mês de julho prometa volatilidade para as cotações das ações internacionais, o momento também é de aproveitar as oportunidades.

Segundo o analista Enzo Pacheco, da Empiricus Research, existem ações de qualidade sendo negociadas a múltiplos atraentes nas bolsas internacionais, e a aproximação das temporadas de resultados abre espaço para novas valorizações.

Nos últimos meses, os mercados internacionais enfrentaram um período de turbulência, especialmente após os anúncios das tarifas de importação implementadas pelo governo Trump.

Como resultado, ações de empresas americanas sofreram pesadas quedas, com o S&P 500 chegando a registrar uma desvalorização superior a 15% em apenas alguns dias. O Dow Jones, por sua vez, também não ficou imune, registrando uma queda de mais de 11% no mesmo período.

Mas, em meio às perdas, um setor se destacou ao protagonizar as maiores recuperações: o setor de tecnologia, surfando o boom da IA, manteve-se resiliente. A Nasdaq, bolsa que abriga as ações da nova economia americana, valorizou mais de 30% desde então, alcançando novas máximas.

É em meio a esse cenário que Enzo Pacheco atualizou sua carteira de 10 BDRs para julho.

10 AÇÕES INTERNACIONAIS PARA JULHO: CONFIRA A CARTEIRA COMPLETA

Amazon (AMZO34) e Meta Platforms (M1TA34) e mais

A estratégia seguida por Enzo Pacheco para a carteira de julho tem como objetivo unir a proteção e a multiplicação de capital, aproveitando os preços descontados para aumentar a exposição do portfólio a duas “gigantes” da tecnologia.

“A intenção é ter uma carteira diversificada, aliando nomes defensivos com outros mais cíclicos", comenta o analista.

Os destaques do mês são Amazon (AMZO3) e Meta Platforms (M1TA34), cujos pesos passam de 5% para 10% na carteira. Ambas as empresas têm potencial para se beneficiar da temporada de resultados corporativos dos EUA, segundo Enzo Pacheco.

No caso da Amazon, o analista salienta a versatilidade como principal vantagem – o investimento em tecnologia, principalmente no campo da inteligência artificial, é uma avenida interessante de crescimento. Por outro lado, sua operação de varejo com foco em preços baixos oferece proteção para um eventual cenário de desaceleração da economia.

Enquanto isso, a “benção disfarçada” da Meta se transformou em um de seus maiores trunfos. Os investimentos da empresa no desenvolvimento do metaverso não vingaram, mas tornaram possível o fortalecimento da frente de IA da Meta – algo que “pode gerar bons frutos para a empresa no futuro não muito distante”, na visão de Enzo Pacheco.

Baidu (BIDU34) abre espaço para ações americanas

Para acomodar os novos pesos das Big Techs americanas, o analista abriu mão de parte de suas posições em Baidu (BIDU34) e Salesforce (SSFO34), ambos representando 5% do novo portfólio.

Em relatório, Enzo salienta que a mudança é estratégica, visando aproveitar o bom momento de Amazon e Meta. Apesar disso, as teses de Baidu e Salesforce continuam atrativas.

Apelidada “Google Chinês”, a Baidu é uma das principais companhias no ecossistema de IA da China, investindo nos usos da tecnologia na publicidade digital, nuvem, infraestrutura e até na condução de veículos autônomos.

Já a Salesforce é pioneira na aplicação de inteligência artificial às soluções corporativas. Hoje, líder no setor, a companhia está dando o próximo passo e apostando na disrupção, oferecendo automação para a realização de tarefas para seus usuários.

QUERO ACESSAR OS OUTROS BDRs RECOMENDADOS

Veja a lista completa de ações internacionais para investir em julho

A cada mês, a Empiricus Research atualiza suas carteiras mensais e divulga relatórios gratuitos expondo o racional por trás de cada recomendação.

A análise leva em conta o momento do mercado, os fundamentos e as perspectivas para cada ação, e traz projeções detalhadas para o futuro das companhias recomendadas.

Vale lembrar que todas as ações recomendadas na carteira também são negociadas na bolsa brasileira, por meio de BDRs. Ou seja: você pode se expor ao cenário internacional e investir em gigantes da “gringa” sem precisar sair da B3 e nem abrir conta em nenhuma corretora.

A carteira de ações internacionais recomendadas para o mês de julho já pode ser acessada gratuitamente. Basta clicar no link abaixo e seguir o passo a passo. Você receberá o acesso à publicação diretamente no seu email.

[GRATUITO] QUERO ACESSAR AS 10 MELHORES AÇÕES INTERNACIONAIS PARA JULHO