Mercado Pago lança CDB que paga 200% do CDI até a Black Friday

O Mercado Pago, banco digital do Mercado Livre, lança nesta terça-feira, 6, um título promocional de olho na Black Friday. Em parceria com a corretora Órama, o Mercado Pago irá oferecer um CDB (Certificado de Depósito Bancário) com rendimento de 200% do CDI.

A aplicação ficará disponível dentro da plataforma do Mercado Pago até o dia 18 de setembro. O valor máximo do investimento no CDB é de cinco mil reais e a data de resgate é no dia 21 de novembro, segunda-feira da semana da Black Friday.

O investimento pode ser feito a partir de R$ 1. Considerando um investimento de R$1 mil hoje o cliente receberia R$ 33,90 reais líquidos – já descontados impostos – ao final do prazo do investimento. O valor é 282% maior do que o rendimento de R$ 12,04 que seria obtido com a poupança.

Para fazer o cálculo, o investidor precisa ficar atento aos impostos. Como qualquer CDB, o rendimento da operação é tributado direto na fonte pelo Imposto de Renda (IR) e o Imposto sobre Operações Financeiras (IOF). A alíquota de IR é de 22,5% para um CDB com esse prazo de duração. Já o IOF não é descontado se o investimento for resgatado após o vencimento em novembro.

O investimento está restrito à plataforma de investimentos do Mercado Pago. Após o vencimento do CDB, o rendimento pode ser transferido para outras contas.

Por que um CDB promocional de Black Friday?

O dia de megapromoções, importado dos Estados Unidos, é uma das datas mais importantes para o mercado de varejo, no qual a marca mãe do grupo está inserida.

O CDB do Mercado Pago é mais um passo na estratégia da companhia em integrar o consumidor em suas diversas linhas de negócio, oferecendo um rendimento que pode, posteriormente, ser gasto na própria plataforma.

“O CDB promocional permite que os usuários tenham um planejamento a longo prazo, fazendo seu dinheiro render agora para que consigam aproveitar as grandes ofertas no final do ano”, afirma a empresa, em nota.

Veja também