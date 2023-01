Mercado Pago lança CDB promocional por R$ 1 que paga 120% do CDI

O Mercado Pago, banco digital do Mercado Livre, lançou esta semana um CDB (Certificado de Depósito Bancário) com rendimento de 120% do CDI. Oferecido em parceria com a corretora Órama, o produto estará disponível apenas na plataforma do Mercado Pago.

O investimento mínimo é a partir de R$ 1, e o prazo é de três meses até o vencimento. O produto pode ser adquirido na plataforma até o dia 6 de fevereiro.

“Com a Selic a 13,75%, os CDBs se tornam muito mais atrativos, pois oferecem excelente rentabilidade com previsibilidade. Enxergamos o CDB promocional do Mercado Pago, como uma opção para todos os perfis de investidor, pois alia segurança a uma rentabilidade bastante atrativa" afirmou, em nota, Ignacio Estivariz, diretor de Banco Digital do Mercado Pago.

A estratégia tem sido utilizada pelo Mercado Pago nos últimos meses. O banco digital lançou um CDB que pagou até 200% do CDI antes da Black Friday e ofereceu, durante a Copa do Mundo, um CDB que crescia de rendimento conforme o Brasil avançava na competição. Todos foram oferecidos em parceria com a Órama.

Para a promoção atual, o limite para investimento é de R$ 3 mil.